Лівий захисник "Манчестер Сіті" Бенжамен Менді, якого звинувачують у семи епізодах зґвалтування, зустрічав Різдво у стінах "Стренджвейс" - однієї з найбільш жорстоких в'язниць Англії.
Про це повідомляє The Sun.
27-річний француз спершу сидів у тюрмі "Альткорс" в місті Ліверпуль, де утримуються ув'язнені категорії B. Але 23 грудня Бенжамена перевели у в'язницю до Манчестера під назвою "Стренджвейс", яка призначена для ув'язнених категорії А (за особливо тяжкі злочини).
Таке рішення зумовлене тим, що наглядачі "Альткорсу" боялися, що над Менді вчинять розправу інші ув'язнені, враховуючи сексуальний характер злочинів футболіста.
У "Стренджвейс" правоохоронці можуть гарантувати кращу безпеку для Менді, хоч історично ця тюрма славилася тортурами та смертними карами.
Суд залишив під вартою Бенжамена, а дата оголошення вироку поки що не відома. Спершу засідання суду було призначене на 24 січня, а потім перенесене на подальші терміни.
Бенжамен Менді: кар'єра
- Менді поповнив склад "Ман Сіті" літом 2017 року. "Містяни" заплатили "Монако" за скандального француза 57,5 мільйонів євро. Бенжамен має таке саме амплуа, що і Олександр Зінченко. В клубі вони були конкурентами за місце в стартовому складі.
- Менді провів за "Ман Сіті" 75 матчів у всіх турнірах і віддав 12 гольових пасів. Захисник у 2018 році став чемпіоном світу з футболу в складі збірної Франції, за яку загалом зіграв 10 поєдинків.