Бенжамен Менді звинувачується у семи випадках зґвалтування.

Лівий захисник "Манчестер Сіті" Бенжамен Менді, якого звинувачують у семи епізодах зґвалтування, зустрічав Різдво у стінах "Стренджвейс" - однієї з найбільш жорстоких в'язниць Англії.

Про це повідомляє The Sun.

27-річний француз спершу сидів у тюрмі "Альткорс" в місті Ліверпуль, де утримуються ув'язнені категорії B. Але 23 грудня Бенжамена перевели у в'язницю до Манчестера під назвою "Стренджвейс", яка призначена для ув'язнених категорії А (за особливо тяжкі злочини).

Таке рішення зумовлене тим, що наглядачі "Альткорсу" боялися, що над Менді вчинять розправу інші ув'язнені, враховуючи сексуальний характер злочинів футболіста.

У "Стренджвейс" правоохоронці можуть гарантувати кращу безпеку для Менді, хоч історично ця тюрма славилася тортурами та смертними карами.

Суд залишив під вартою Бенжамена, а дата оголошення вироку поки що не відома. Спершу засідання суду було призначене на 24 січня, а потім перенесене на подальші терміни.

Бенжамен Менді: кар'єра