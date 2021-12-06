Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS роздала свої нагороди за підсумками 2021 року.
Найкращим плеймейкером за підсумками цього року став півзахисник збірної Бельгії і "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне.
Хавбек "городян" цей приз отримує вдруге поспіль. У рейтингу 2021 року 30-річний бельгієць набрав 160 балів, завдяки чому випередив нападника ПСЖ і збірної Аргентини Ліонеля Мессі, який нещодавно отримав "Золотий м'яч".
Третє місце в рейтингу між собою розділили два футболісти-португальський півзахисник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш і німецький форвард "Баварії" Томас Мюллер. Топ - 5 доповнив італійський хавбек "Челсі" - Жоржиньо.
Читайте такожМессі не виграв у Європі: стали відомі цікаві деталі голосування за "Золотий м'яч-2021"Найкращий арбітр 2021 року серед чоловіків
У даній номінації перше місце зайняв німець Фелікс Брих. На його рахунку 110 балів. До цього Федерація назвала Бриха найкращим арбітром минулого десятиліття.
Друге місце зайняв голландець Бьорн Куйперс з 95 балами, а на третьому місці опинився італієць Даніеле Орсато з 40 балами.
Антоніо Матео Лаос набрав 30 балів і розташувався на четвертому місці, за п'ятірку замкнув Ентоні Тейлор з 20 балами в активі.
Найкращий арбітр 2021 року серед жінок
У голосуванні за звання кращого арбітра 2021 року серед жінок перше місце віддали француженці Стефані Фраппар, яка набрала 155 балів у голосуванні. Друге місце посіла Анастасія Пустовойтова з 60 балами, а трійку призерів замкнула швейцарка Естер Штаублі з 25 балами.
Зазначимо, що IFFHS відзначила і роботу Українки Катерини Монзуль. Вона посіла четверте місце з 20 балами. Топ - 5 замкнула бразилійка Едіна Алвес Батіста з 15 балами.
Найкращий молодий футболіст 2021 року
Найкращим молодим футболістом за підсумками нинішнього року став півзахисник каталонської "Барселони" і збірної Іспанії Педри.
Хавбек "синьо-гранатових" переміг у категорії U-20 із загальним балом 105.
Друге місце дісталося хавбеку "Баварії" Джамалу Мусіалі - 45 балів. Третім у списку став захисник "Барселони" Ерік Гарсія з 20 балами.
Четверте місце зайняли форвард "Манчестер Юнайтед" Мейсон Грінвуд і півзахисник "Реала" Едуардо Камавінга, які набрали по 15 балів.
Найкращий тренер 2021 року
Почесне перше місце в рейтингу найкращих тренерів року посів Роберто Манчіні, який разом зі збірною Італії став переможцем Євро-2020. За підсумками року італієць набрав 225 балів.
Друге місце зайняв наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні, який виграв Копа Америка (30 очок), а трійку кращих замкнув тренер збірної Франції Дідьє Дешам - 25 балів.
Крім них в кращу п'ятірку фахівців увійшли наставник збірної Алжиру Джамель Бельмаді і головний тренер національної команди Бразилії Тіте. Обидва фахівці набрали по 15 балів.
"Золотий м'яч-2021": підсумки
- Володарем "Золотого м'яча" за підсумками голосування став Ліонель Мессі. Він вже всьоме в кар'єрі виграв цю нагороду.
- Стало відомо, скільки балів отримали Мессі і Левандовскі - відрив вийшов незначним.
- На церемонії "Золотий м'яч-2021" Левандовскі отримав нагороду найкращому нападнику року.