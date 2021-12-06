Кевін де Брюйне обійшов володаря "Золотого м'яча-2021" в голосуванні за найкращого плеймейкера року.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS роздала свої нагороди за підсумками 2021 року.

Найкращим плеймейкером за підсумками цього року став півзахисник збірної Бельгії і "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне.

Хавбек "городян" цей приз отримує вдруге поспіль. У рейтингу 2021 року 30-річний бельгієць набрав 160 балів, завдяки чому випередив нападника ПСЖ і збірної Аргентини Ліонеля Мессі, який нещодавно отримав "Золотий м'яч".

Третє місце в рейтингу між собою розділили два футболісти-португальський півзахисник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш і німецький форвард "Баварії" Томас Мюллер. Топ - 5 доповнив італійський хавбек "Челсі" - Жоржиньо.

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У даній номінації перше місце зайняв німець Фелікс Брих. На його рахунку 110 балів. До цього Федерація назвала Бриха найкращим арбітром минулого десятиліття.

Друге місце зайняв голландець Бьорн Куйперс з 95 балами, а на третьому місці опинився італієць Даніеле Орсато з 40 балами.

Антоніо Матео Лаос набрав 30 балів і розташувався на четвертому місці, за п'ятірку замкнув Ентоні Тейлор з 20 балами в активі.

Найкращий арбітр 2021 року серед жінок

У голосуванні за звання кращого арбітра 2021 року серед жінок перше місце віддали француженці Стефані Фраппар, яка набрала 155 балів у голосуванні. Друге місце посіла Анастасія Пустовойтова з 60 балами, а трійку призерів замкнула швейцарка Естер Штаублі з 25 балами.

Зазначимо, що IFFHS відзначила і роботу Українки Катерини Монзуль. Вона посіла четверте місце з 20 балами. Топ - 5 замкнула бразилійка Едіна Алвес Батіста з 15 балами.

Найкращий молодий футболіст 2021 року

Найкращим молодим футболістом за підсумками нинішнього року став півзахисник каталонської "Барселони" і збірної Іспанії Педри.

Хавбек "синьо-гранатових" переміг у категорії U-20 із загальним балом 105.

Друге місце дісталося хавбеку "Баварії" Джамалу Мусіалі - 45 балів. Третім у списку став захисник "Барселони" Ерік Гарсія з 20 балами.

Четверте місце зайняли форвард "Манчестер Юнайтед" Мейсон Грінвуд і півзахисник "Реала" Едуардо Камавінга, які набрали по 15 балів.

Найкращий тренер 2021 року

Почесне перше місце в рейтингу найкращих тренерів року посів Роберто Манчіні, який разом зі збірною Італії став переможцем Євро-2020. За підсумками року італієць набрав 225 балів.

Друге місце зайняв наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні, який виграв Копа Америка (30 очок), а трійку кращих замкнув тренер збірної Франції Дідьє Дешам - 25 балів.

Крім них в кращу п'ятірку фахівців увійшли наставник збірної Алжиру Джамель Бельмаді і головний тренер національної команди Бразилії Тіте. Обидва фахівці набрали по 15 балів.

"Золотий м'яч-2021": підсумки

Автор: Володимир Медяник