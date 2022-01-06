Головний тренер "Манчестер Сіті", дворазовий переможець Ліги чемпіонів Хосеп Гвардіола заразився коронавірусом.
Про це повідомив офіційний сайт "містян".
Прес-служба клубу заявила, що Гвардіола здав позитивний тест. Його помічник Хуанма Лільо теж захворів на ковід. Обоє пішли на самоізоляцію.
Очевидно, 50-річний Пеп пропустить найближчі матчі "Ман Сіті". Манкуніанці 7 січня зіграють проти "Свіндона" в Кубку Англії, а 15 січня прийматимуть вдома "Челсі" в рамках АПЛ.
В "Манчестер Сіті" наразі 7 хворих на коронавірус футболістів, серед яких і Олександр Зінченко.
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Хосеп Гвардіола: кар'єра і досягнення
- Гвардіола почав кар'єру тренера у 2008 році, очоливши "Барселону", яку тренував до 2012 року. З 2013 по 2016 роки він працював з "Баварією", а потім очолив "Манчестер Сіті".
- З "Барселоною" іспанець взяв 14 трофеїв (247 матчів), з "Баварією" - 7 трофеїв (161 матч), з "Сіті" - 10 трофеїв (285 матчів).
- Його найвищими досягненнями є дві перемоги в Лізі чемпіонів (обидві - з "Барселоною"), три титули чемпіона Іспанії, три перемоги в Бундеслізі та три - в АПЛ.
- У сезоні 2008-2009 з "Барселоною" Гвардіола зробив "требл" - команда виграла чемпіонат і Кубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів.