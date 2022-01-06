Хосеп Гвардіола здав позитивний тест.

Головний тренер "Манчестер Сіті", дворазовий переможець Ліги чемпіонів Хосеп Гвардіола заразився коронавірусом.

Про це повідомив офіційний сайт "містян".

Прес-служба клубу заявила, що Гвардіола здав позитивний тест. Його помічник Хуанма Лільо теж захворів на ковід. Обоє пішли на самоізоляцію.

Очевидно, 50-річний Пеп пропустить найближчі матчі "Ман Сіті". Манкуніанці 7 січня зіграють проти "Свіндона" в Кубку Англії, а 15 січня прийматимуть вдома "Челсі" в рамках АПЛ.

В "Манчестер Сіті" наразі 7 хворих на коронавірус футболістів, серед яких і Олександр Зінченко.

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