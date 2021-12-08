Жуніор Мораєс / фото ФК Шахтар
Жуніор Мораєс всупереч чуткам підписав новий контракт з донецьким "Шахтарем". 34-річний бразильський нападник продовжив угоду з "гірниками" до 30 червня 2022-го року.
Про це повідомляє офіційний Twitter донеччан.
Його чинний контракт спливав 31 грудня 2021-го року.
У квітні поточного року Мораєс зазнав важкої травми і пропустив Євро-2020 у складі збірної України. Форвард відновився швидше, ніж прогнозували лікарі й вже повернувся до тренувань.
Жуніор Мораєс: кар'єра
- Мораєс приєднався до "Шахтаря" у 2018 році, зробивши скандальний перехід з "Динамо". Перед виступами за київський клуб Жуніор грав три роки за "Металург" (Донецьк).
- Всього форвард провів за "гірників" 105 матчів, в яких забив 61 гол. У минулому сезоні на його рахунку 9 голів у 26 матчах.
- У сезоні 2018-2019 він став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 19 м'ячів.
- Мораєс посідає п'яте місце в рейтингу найкращих бомбардирів в історії УПЛ - в його активі 102 голи.
- Наставник збірної України Олександр Петраков сказав, що більше не викликатиме Мораєса, адже "хоче дати дорогу молодим".