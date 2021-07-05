Руслан Малиновський страждає від грижі живота.

Провідний хавбек збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Малиновський, котрий став найкращим асистентом Серії А у минулому сезоні, найближчими днями може лягти під ніж хірурга.

28-річний півзахисник потребує хірургічного втручання, адже він вже тривалий час страждає на грижу в районі живота.

Про це повідомляє Tutto Atalanta з посиланням на L'Eco di Bergamo.

Сам Руслан в одному з інтерв'ю на початку червня зізнався про необхідність операції. Варто зазначити, що якщо операція буде проведена, то на відновлення Малиновському потрібно буде орієнтовно 40 днів.

Плеймейкер збірної України брав участь у всіх матчах Євро-2020, окрім чвертьфіналу проти Англії. Перед цим протистоянням він відчув гострий біль привідного м'яза. Вірогідно, це пошкодження пов'язано з грижею.

Новий сезон чемпіонату Італії розпочнеться 22 серпня. Скоріш за все, Руслан встигне повернутися до тренувань перед стартом нового сезону.

Нагадаємо, що згідно з новими оцінками від Transfermarkt, вартість Малиновського складає 30 мільйонів євро.

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Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У сезоні 2020-2021 на рахунку українця 43 матчі, 10 голів і 12 асистів у складі клубу з Бергамо.

В квітні Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

У травні українець був названий найкращим гравцем місяця в Серії А.

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Автор: Артем Будрін