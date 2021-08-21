Сергій Болбат підсилив чернігівську команду.

Півзахисник "Шахтаря" Сергій Болбат проведе наступний сезон у чернігівській "Десні".

Про це повідомляє офіційний Facebook "Десни".

"Десна" орендувала 28-річного універсального хавбека на один сезон. Болбат виступатиме за чернігівську команду під номером 7. Сергій зможе дебютувати за "Десну" в матчі УПЛ проти "Динамо" вже 22 серпня.

Болбат раніше також захищав кольори "Металіста", донецького "Металурга", бельгійського "Локерену" й "Маріуполя". Зазначимо, що Сергій може закрити позицію не лише вінгера, а й правого захисника.

Болбат 5 разів з'являвся на полі у футболці національної збірної України. В минулому сезоні Сергій зіграв 8 поєдинків за "Шахтар" і відзначився однією гольовою передачею.

Нагадаємо, що "Десна" неочікувано лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України після чотирьох турів. Чернігівці йдуть поки що взагалі без втрат очок.

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Автор: Артем Будрін