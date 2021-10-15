"Інгулець" адресував звинувачення львівському "Руху".

Футбольний клуб "Інгулець" з Кіровоградської області опублікував заяву щодо перенесеного матчу 11-го туру УПЛ з "Рухом".

Відповідна заява розміщена на офіційному сайті "Інгульця".

"За інформацією, наданою ФК "Рух" станом на 13.10.2021, за результатами проведення тестування методом полімеразної ланцюгової реакції у 6 футболістів головної команди "Рух" Львів виявлено позитивні результати захворювання на COVID-19. Для запобігання маніпуляціям та дотримання правил Fair Play повідомляємо, що згідно з інсайдерською інформацією станом на 13.10.2021 заявлені на сезон воротарі ФК "Рух" відсутні в інформаційній системі Центру Громадського Здоров’я МОЗ, як особи, що хворіють на COVID-19. У зв’язку з цим, футбольний клуб "Інгулець" звернувся до дирекції УПЛ з проханням провести детальне розслідування даного факту. Ми чекаємо на швидку реакцію УПЛ та публічний розгляд цієї ситуації", - сказано в заяві клубу.

"Рух" повідомляв, що всі їхні воротарі здали позитивний тест на коронавірус.

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк також дав коментар з цього приводу:

"Якщо вони дають чесні результати, то будь-яка лабораторія після того, як виявлено позитивний тест на ковід, автоматично вносить його в базу МОЗ. За моєю інформацією, в цій базі немає не тільки жодного воротаря "Руху", про що повідомляв львівський клуб, але і взагалі жодного прізвища гравця цієї команди. Тому тепер подивимося, як з цим розбереться УПЛ І КДК УАФ. У понеділок будуть передані всі наші офіційні запити по цій темі. Якщо зараз "Рух" заднім числом внесе хворих в базу, будемо розбиратися. Стовідсотково заявляю, що станом на позавчора (13 жовтня) їх там не було. Нехай далі розбирається КДК УАФ. Ми маємо намір в цьому питанні досягти правди", - сказав Поворознюк.

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Автор: Артем Будрін