"Оболонь" була близька до перемоги, але пропустила гол в кінцівці гри.

У понеділок, 6 листопада, відбувся поєдинок 13-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Рух" приймав київську "Оболонь".

Гра проходила на стадіоні "Арена Львів" і завершилася внічию.

Господарі поля дуже швидко повели в рахунку - на 3-й хвилині гри гол з передачі Віталія Романа забив Ілля Квасниця. На 37-й хвилині гри "Оболоні" вдалося відігратися - відзначився Сергій Суханов. Асистував йому Олег Слободян.

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На початку другого тайму "Оболонь" повела в рахунку - гол забив 20-річний нападник "пивоварів" Ігор Краснопір. Утримати перемогу киянам не вдалося. У кінцівці гри Ярослав карабін забив другий м'яч у ворота "Оболоні" і врятував "Рух" від фіаско.

"Рух" - "Оболонь" - 2:2

Голи: Квасниця 3, Карабін 83 - Суханов 37, Краснопір 48

"Рух": Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман, Едсон (Плюмен 63), Сапуга, Квасниця, Рунич (Бренер 51), Пастух (Карабін 80), Теслюк (Соломон-Отабор 63)

"Оболонь": Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лук'янчук, Прокопенко, Косовський, Слободян (Груша 60), Черненко (Фатєєв 84), Суханов (Вовкун 78), Краснопір

Попередження: Слюбик 32, Едсон 53, Роман 60, Квасниця 70 - Прокопенко 87, Вовкун 90+5

"Рух" набрав 21 очко за 13 зіграних матчів і займає 5-е місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. "Оболонь" з 13 балами займає 12-й рядок.

У наступному турі чемпіонату України "Рух" зустрінеться з одеським "Чорноморцем", а "Оболонь" поміряється силами з полтавською "Ворсклою".

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