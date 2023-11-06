У понеділок, 6 листопада, відбувся поєдинок 13-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Рух" приймав київську "Оболонь".
Гра проходила на стадіоні "Арена Львів" і завершилася внічию.
Господарі поля дуже швидко повели в рахунку - на 3-й хвилині гри гол з передачі Віталія Романа забив Ілля Квасниця. На 37-й хвилині гри "Оболоні" вдалося відігратися - відзначився Сергій Суханов. Асистував йому Олег Слободян.
На початку другого тайму "Оболонь" повела в рахунку - гол забив 20-річний нападник "пивоварів" Ігор Краснопір. Утримати перемогу киянам не вдалося. У кінцівці гри Ярослав карабін забив другий м'яч у ворота "Оболоні" і врятував "Рух" від фіаско.
"Рух" - "Оболонь" - 2:2
Голи: Квасниця 3, Карабін 83 - Суханов 37, Краснопір 48
"Рух": Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман, Едсон (Плюмен 63), Сапуга, Квасниця, Рунич (Бренер 51), Пастух (Карабін 80), Теслюк (Соломон-Отабор 63)
"Оболонь": Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лук'янчук, Прокопенко, Косовський, Слободян (Груша 60), Черненко (Фатєєв 84), Суханов (Вовкун 78), Краснопір
Попередження: Слюбик 32, Едсон 53, Роман 60, Квасниця 70 - Прокопенко 87, Вовкун 90+5
"Рух" набрав 21 очко за 13 зіграних матчів і займає 5-е місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. "Оболонь" з 13 балами займає 12-й рядок.
У наступному турі чемпіонату України "Рух" зустрінеться з одеським "Чорноморцем", а "Оболонь" поміряється силами з полтавською "Ворсклою".