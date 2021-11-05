Обійшли грандів: Шахтар очолив один зі статистичних рейтингів Ліги чемпіонів

"Шахтар" пасує краще за всіх у турнірі.

Донецький "Шахтар" очолив рейтинг точності передач у Лізі чемпіонів після чотирьох турів групового етапу. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА. Показник точності передач "Шахтаря" в Лізі чемпіонів становить 90,3%. "Гірники" віддали 2398 пасів, з яких 2170 виявилися точними. За цим статистичним показником "Шахтар" обійшов таких грандів європейського футболу, як "Челсі" (89,8%), "Баварія" (89,8%), "Ман Сіті"(89,5%) і "Реал" (89,3%). Читайте такожЛіга чемпіонів: аналітики оцінили шанси Шахтаря та Динамо вийти до плей-оф Що стосується "Динамо", то у киян показник точності передач дорівнює 80,85%. Серед усіх учасників ЛЧ динамівці займають 23-е місце. "Шахтар" і "Динамо" в Лізі чемпіонів Після чотирьох турів обидва українські клуби набрали по одному очку - "Шахтар" здобув його в грі з "Інтером", а "Динамо" - в матчі з "Бенфікою". При цьому на двох "Шахтар" і "Динамо" забили один гол (він на рахунку "гірників").

"Шахтар" в групі з "Реалом", "Інтером" і "Шерифом" займає останнє місце, на 5 очок відстаючи від молдавського клубу і на 6 - від "Інтера". Мадридці вже недосяжні.

"Динамо" також йде останнім з відставанням в 3 очки від "Бенфіки" і 5 - від "Барселони". "Баварія" вже гарантувала собі плей-оф.

У заключних турах "Динамо" зіграє з "Баварією" в Києві і "Бенфікою" в Лісабоні. "Шахтар" в гостях зустрінеться з "Інтером", а потім прийматиме "Шериф". Автор: Антон Дудар

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