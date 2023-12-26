Перемогу "Ноттінгему" приніс Кріс Вуд, який відзначився хет-триком у цій грі.

У вівторок, 26 грудня, відбувся поєдинок 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Ньюкасл" приймав "Ноттінгем".

Гра проходила на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" і завершилася сенсаційною перемогою гостей.

Рахунок у грі відкрив "Ньюкасл" - на 23-й хвилині зустрічі Олександр Ісак реалізував пенальті. У кінцівці першого тайму гості рахунок зрівняли - з передачі Ентоні Елангі забив Кріс Вуд. На початку другого тайму Кріс Вуд оформив дубль і вивів "Ноттінгем" вперед. На 60-й хвилині новозеландський нападник оформив хет-трик і поставив крапку в цій грі. Асистував йому Мурільо.

"Ньюкасл" - "Ноттінгем Форест" - 1:3

Голи: Ісак, 23 - Вуд, 45+1, 53, 60

"Ньюкасл": Дубравка, Тріпп'єр, Ботман (Холл, 79), Шер, Берн (Лівраменто, 55), Майлі, Гімараес, Лонгстафф (Жоелінтон, 71), Альмірон (Вілсон, 55), Ісак, Гордон

"Ноттінгем Форест": Тернер, Айна, Мурільо, Ніакате, Монтьєль (Вільямс, 70), Данілу (Куяте, 90+1), Сангаре (Йєйтс, 70), Еланга (Воррелл, 90+1), Гіббс-Уайт, Хадсон-Одої (Домінгес, 79), Вуд

Попередження: Гордон (27), Гімараес (85), Шер (88) - Сангаре (26), Монтьєль (27), Вільямс (84)

Огляд матчу:

"Ноттінгем" набрав 17 очок і піднявся на 16-е місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Ньюкасл" з 29 балами займає сьому позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "Ньюкасл" зіграє проти "Ліверпуля", а "Ноттінгем" зустрінеться з "Манчестер Юнайтед".

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