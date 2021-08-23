Фахівець відвідав матч УПЛ за участю "Динамо", а потім поїхав додому на підземному транспорті.

64-річного Олександра Петракова, який наразі обіймає посаду виконувача обов'язків головного тренера збірної України, побачили в метро.

Керманич збірної поїхав додому громадським транспортом після того, як відвідав поєдинок чемпіонату України "Динамо" - "Десна".

Петракова зустріла в столичному метро спортивна журналістка Ірина Козюпа.

"Я очам своїм не повірила. Думала, ого так схожий на нового тренера збірної України. А потім підійшла і запитала: "Вибачте, а ви ж Олександр Васильович?". І це справді був Петраков. Тренер, який виграв молодіжний чемпіонат світу і тренер, який став в.о. у національній команді після Андрія Шевченка, їхав додому в метро з матчу "Динамо" - "Десна".

"Дуже скромний і привітний. Не міг зрозуміти, чому мене здивувало те, що він їздить в метро. Мовляв, нічого особливого в цьому немає. Сказав, що на пресконференціях буде старатися говорити українською мовою, мав дуже хорошу розмову з Шевченком і всіма думками зараз вже в матчі з Казахстаном", - надрукувала Ірина у себе в Facebook.

Олександр Петраков: що про нього відомо

Олександр Петраков почав тренерську кар'єру в 1993 році. До 2010 року він працював головним тренером в ЦСКА-2, "Спартаку" (Суми) і "Вінниці", а також асистентом головного тренера в декількох клубах, включаючи київське "Динамо" (у 2001-2005 роках).

З 2010 року Петраков працював з юнацькими та молодіжними збірними України (від 16 до 20 років).

У 2019 році він привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу. Також в його активі вихід до півфіналу чемпіонату Європи U-19 в 2018 році.

Завдяки перемозі на чемпіонаті світу Петраков увійшов до числа 25 найкращих у світі тренерів збірних за версією IFFHS за підсумками 2019 року.

Перед тим, як очолити головну команду країни, Петраков працював зі збірною U-18.

Автор: Артем Будрін