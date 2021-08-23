64-річного Олександра Петракова, який наразі обіймає посаду виконувача обов'язків головного тренера збірної України, побачили в метро.
Керманич збірної поїхав додому громадським транспортом після того, як відвідав поєдинок чемпіонату України "Динамо" - "Десна".
Петракова зустріла в столичному метро спортивна журналістка Ірина Козюпа.
"Я очам своїм не повірила. Думала, ого так схожий на нового тренера збірної України. А потім підійшла і запитала: "Вибачте, а ви ж Олександр Васильович?". І це справді був Петраков. Тренер, який виграв молодіжний чемпіонат світу і тренер, який став в.о. у національній команді після Андрія Шевченка, їхав додому в метро з матчу "Динамо" - "Десна".
"Дуже скромний і привітний. Не міг зрозуміти, чому мене здивувало те, що він їздить в метро. Мовляв, нічого особливого в цьому немає. Сказав, що на пресконференціях буде старатися говорити українською мовою, мав дуже хорошу розмову з Шевченком і всіма думками зараз вже в матчі з Казахстаном", - надрукувала Ірина у себе в Facebook.
Читайте такожЛегенда Динамо увійшов до тренерського штабу Петракова в збірній України
Олександр Петраков: що про нього відомо
- Олександр Петраков почав тренерську кар'єру в 1993 році. До 2010 року він працював головним тренером в ЦСКА-2, "Спартаку" (Суми) і "Вінниці", а також асистентом головного тренера в декількох клубах, включаючи київське "Динамо" (у 2001-2005 роках).
- З 2010 року Петраков працював з юнацькими та молодіжними збірними України (від 16 до 20 років).
- У 2019 році він привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу. Також в його активі вихід до півфіналу чемпіонату Європи U-19 в 2018 році.
- Завдяки перемозі на чемпіонаті світу Петраков увійшов до числа 25 найкращих у світі тренерів збірних за версією IFFHS за підсумками 2019 року.
- Перед тим, як очолити головну команду країни, Петраков працював зі збірною U-18.