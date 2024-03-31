Дубль нападника приніс його команді перемогу над "Бетісом".

Український нападник Артем Довбик у неділю, 31 березня, відзначився дублем у матчі іспанської футбольної Ла Ліги проти "Бетіса", чим допоміг своєму клубу "Жирона" здобути перемогу. Матч завершився з рахунком 3:2.

Перший м'яч Довбик забив наприкінці першого тайму, вдало виконавши пенальті. Вдруге українець став автором голу в середині другої половини матчу.

Варто додати, що Довбик забив уперше з січня - тоді він оформив хет-трик у ворота "Севільї". Наразі Артем ділить першість у заліку бомбардирів іспанського чемпіонату з Джудом Беллінґемом із "Реала" та Анте Будіміром з "Осасуни".

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Як сказав Ребров, дуже важливо, щоб усі гравці зараз до початку Євро мали практику в своїх клубах "і не отримали жодних пошкоджень".

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