Тренер з фізпідготовки Ігор Касьяненко не зʼявився до турецького аеропорту, коли команда відлітала до Молдови.

У футбольному клубі "Чорноморець" (Одеса) ініціювали процес анулювання тренерської ліцензії Ігорю Касьяненку, який не повернувся зі зборів команди з Туреччини та залишився за кордоном.

В офіційній заяві клубу йдеться, що подія мала місце під час повернення команди додому з Туреччини. Тренер з фізпідготовки Касьяненко весь час провів з ФК на зборах, брав повноцінну участь в підготовчому процесі, але не зʼявився в аеропорт міста Анталья, коли команда відлітала в аеропорт Кишиніва (Молдова).

У "Чорноморці" розповіли, що квиток на Касьяненка був придбаний, але в літаку на момент відправлення чоловіка не було.

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Керівництво клубу засудило такий вчинок свого вже колишнього представника. Також зазначається, що вплинути на нього немає можливості, хоча спроба адекватного діалогу з боку ФК була.

"Проте клуб може вплинути на подальшу кар'єру втікача – керівництво "Чорноморця" ініціювало процес анулювання Касьяненку тренерської ліцензії. Той, хто обманув ФК, свого безпосереднього керівника, головного тренера команди (Касьяненко долучився до "Чорноморця" на початку 2022 року) не має права залишатися у футболі. Ті, хто взяв Касьяненка на роботу, мають знати про його хист до зради", - наголосили у ФК.

Тренер "Чорноморця" не повернувся зі зборів за кордоном – деталі

Тренер з фізпідготовки ФК "Чорноморець" (Одеса) Ігор Касьяненко не повернувся зі зборів з Туреччини та лишився за кордоном. Цей спортсмен увійшов до штабу головного тренера клубу Романа Григорчука на початку 2022 року. Провівши в Одесі рівно два роки, на початку січня він разом з командою вирушив на тренувальний збір до Туреччини, звідки не став повертатися на батьківщину.

За інформацією Sport.ua, уродженець Луганська вирушив до США. Там, за даними видання, втікач має наміри "кинути якір" разом зі своєю сім’єю у Маямі.

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