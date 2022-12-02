Про взяття під варту українського футбольного функціонера написали не лише ЗМІ Європи та Великої Британії, а й медіа Південної Америки, Азії, Африки та Близького Сходу.

Новина про арешт президента Української асоціації футболу Андрія Павелка у справі нецільового використання коштів облетіла весь світ. Про корупцію в УАФ та арешт Павелка повідомив японський підрозділ авторитетної міжнародної новинної агенції AFP, який поспілкувався з адвокатом підозрюваного Денисом Бугаєм.

Андрія Павелка, який з 2015 року очолює футбольну асоціацію, офіційно звинувачують у закупівлі обладнання та сировини у компаній зі США, Великої Британії, Німеччини, Данії за умисно завищеними цінами через офшорну компанію-посередника "S.D.T.FZE", зареєстровану в ОАЕ. Сума збитків, завдана Павелком і його підлеглими, за версією слідства, становить близько 26,5 млн. грн.

Також про корупцію в УАФ пише британське The Guardian, додаючи про арешт генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького у цій же справі. Видання, яке вже давно стежить за цією справою, ставить під сумнів заявку від України на ЧС-2030 у звʼязку з корупційними діями поточного керівництва Української асоціації футболу.

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Про взяття під варту українського футбольного функціонера написали не лише ЗМІ Європи та Великої Британії, а й медіа Південної Америки, Азії, Африки та Близького Сходу. Загалом понад 20 відкритих публікацій, окрім передплачених новинних розсилок, можна побачити в інтернеті.

Примітно, що очільник футбольної асоціації з такою корупційною історією, як у Павелка, розглядається міжнародними медіа як пряма загроза для України прийняти ЧС-2030 разом з Іспанією та Португалією.

Медіа зазначають, що Павелку загрожує до 12 років позбавлення волі, якщо його визнають винним.