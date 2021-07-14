Київський клуб готується до початку нового сезону.

"Динамо" продовжило свій другий літній навчально-тренувальний збір матчем проти швейцарського "Сьону", котрий майже очолив влітку 2020 року Мірча Луческу.

"Біло-сині" комфортно здолали суперника, забивши обидва свої голи у першому таймі. Свої ворота чемпіони України залишили недоторканними.

Жерсон Родрігес не забив пенальті, але першим встиг на добивання та "вколотив" щосили м'яча у сітку воріт, а згодом і новачок киян Ілля Шкурін подвоїв перевагу. 21-річний білорус забив свій другий гол у двох спарингах за "Динамо".

"Динамо" - "Сьон" - 2:0

Голи: Родрігес, 24, Шкурін, 27

"Динамо": Бойко (Моргун, 78), Тимчик (Беніто, 78), Кендзьора (Шабанов, 68), Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 68), Андрієвський (Гармаш, 63), Шепелєв (Коробенко, 63), Буяльський (Лєднєв, 63), Антюх (де Пена, 46), Родрігес (Кулач, 46), Шкурін (Супряга, 46)

Повне відео матчу опублікував YouTube-канал "Динамо".

"Динамо": підготовка до сезону

Перший збір київського "Динамо" у Швейцарії пройшов з 28 червня по 7 липня.

У рамках першого збору "Динамо" провело чотири контрольні матчі: зіграло внічию з "Базелем" (4:4), "Лозанною" (1:1) та "Люцерном" (3:3), а також встигло розгромити французький клуб (5:0).

Другий збір команди проходить у Швейцарії з 10 по 20 липня. Кияни встигли зіграти внічию з "Серветтом", де забив свій дебютний гол Ілля Шкурін.

Розпочне новий сезон УПЛ "Динамо" 31 липня домашнім матчем проти "Вереса".

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Автор: Артем Будрін