Зірковий нападник П'єр-Емерік Обамеянг оформив свій перший хет-трик у складі "Барселони".
32-річний габонець став першим футболістом у 21 столітті, який забивав три голи за один матч у французькій Лізі 1, німецькій Бундеслізі, англійській Прем'єр-лізі та іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє статистичний портал Squawka.
Додамо, що "Барселона" перемогла "Валенсію" з рахунком 4:1 в поєдинку 25-го туру чемпіонату Іспанії. Окрім Обамеянга за команду Хаві відзначився забитим м'ячем також Френкі де Йонг.
Цікаво, що П'єр-Емерік вже робив хет-трик у складі "Арсеналу" на цьому ж полі "Валенсії" у рамках Ліги Європи.
Відео огляд матчу "Валенсія" - "Барселона"
Цієї зими Обамеянг покинув лондонський "Арсенал" та приєднався до "Барселони". Габонець в Англії мав проблеми з дисципліною і потрапив в немилість до тренера "канонірів" Мікеля Артети.
П'єр-Емерік Обамеянг: кар'єра
- Обамеянг зробив собі ім'я виступаючи у складі дортмундської "Боруссії". За німецький клуб габонець зіграв 213 матчів, відзначився 141 голом і 36 результативними передачами.
- З "Боруссії" Обамеянг перебрався в лондонський "Арсенал" за 65 мільйонів євро. У складі "канонірів" форвард зіграв 163 матчі і забив 92 голи.
- Також Обамеянг виступав за "Сент-Етьєн", "Діжон", "Лілль", "Монако" і "Мілан".
- За національну збірну Габону Обамеянг зіграв 72 поєдинки і забив 30 голів.