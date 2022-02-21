П'єр-Емерік Обамеянг забив свої перші голи за каталонський клуб.

Зірковий нападник П'єр-Емерік Обамеянг оформив свій перший хет-трик у складі "Барселони".

32-річний габонець став першим футболістом у 21 столітті, який забивав три голи за один матч у французькій Лізі 1, німецькій Бундеслізі, англійській Прем'єр-лізі та іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє статистичний портал Squawka.

Додамо, що "Барселона" перемогла "Валенсію" з рахунком 4:1 в поєдинку 25-го туру чемпіонату Іспанії. Окрім Обамеянга за команду Хаві відзначився забитим м'ячем також Френкі де Йонг.

Цікаво, що П'єр-Емерік вже робив хет-трик у складі "Арсеналу" на цьому ж полі "Валенсії" у рамках Ліги Європи.

Відео огляд матчу "Валенсія" - "Барселона"

Цієї зими Обамеянг покинув лондонський "Арсенал" та приєднався до "Барселони". Габонець в Англії мав проблеми з дисципліною і потрапив в немилість до тренера "канонірів" Мікеля Артети.

П'єр-Емерік Обамеянг: кар'єра