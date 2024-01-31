"Арсенал" піднявся на друге місце в турнірній таблиці АПЛ.

У середу, 30 січня, відбувся поєдинок 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги, якому "Ноттінгем Форест" приймав "Арсенал".

Гра проходила на стадіоні "Сіті Граунд" і завершилася перемогою "канонірів".

Рахунок у грі був відкритий на 65-й хвилині - Олександр Зінченко кидком з ауту віддав передачу на Габріела Жезуса, який обіграв захисників і вразив ворота суперника. На 72-й хвилині перевагу "Арсенала" подвоїв Букайо Сака, який забив після передачі бразильця Жезуса. На 89-й хвилині "Ноттінгему" вдалося відіграти один м'яч - гол забив Тайво Авонії.

"Ноттінгем Форест" - "Арсенал" 1:2

Голи: Авонії, 89 - Жезус, 65, Сака, 72

"Ноттінгем Форест": Тернер, Монтьєль, Омобаміделе, Мурільо, Тоффоло, Мангала (Ейтс 71), Данілу, Домінгес (Хадсон-Одой 64), Гіббс-Вайт, Вільямс (Еланга 78), Вуд (Авонії 46)

"Арсенал": Рая, Уайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Ківіор 90+2), Едегор (Жоржиньо), Райс, Сміт-Роу (Хаверц 71), Сака, Жезус (Нкетіа 78), Мартінеллі (Троссард 78)

Попередження: Жезус 40

Огляд матчу Ноттінгем Форест - Арсенал:

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов на поле з перших хвилин і був замінений на 90+2-й хвилині на Якуба Ківіора. Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця в 7,7 бала.

Коментар тренера Арсеналу Мікеля Артети після матчу

"Я дуже задоволений виступом і результатом. Ми повністю домінували в грі. Нам довелося набратися терпіння, але команда змогла створити свої моменти, що справді приємно. Я думаю, ми продемонстрували велику зрілість, впоравшись з грою так, як і були повинні", - сказав Артета.

Турнірне становище команд в АПЛ

Після 22 турів "Арсенал" посідає друге місце в АПЛ з 46 очками. "Ноттінгем" з 20 балами йде на 16-й позиції. Лідирує в чемпіонаті "Ліверпуль", який набрав 48 очок.

У наступному турі Англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" зіграє проти "Ліверпуля", а "Ноттінгем" зустрінеться з "Борнмутом".

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