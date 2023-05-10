Знову країна-окупант привласнює чужі надбання.

Російський дитячо-юнацький футбольний клуб "Дачний" майже повністю вкрав емблему в українського "Дніпра".

Про це заявив у своєму Facebook учасник фанатського руху дніпрян Владислав Титарєв.

Керівництво клубу з РФ вирішило використовувати уже готову емблему практично у повному обсязі. Був збережений дизайн, форма, однак лише були замінені букви.

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Порівняння емблем ФК "Дачний" і ФК "Дніпро":

Цікаво, що тренером команди є уродженець Харкова, котрий колись виступав у складі другої команди "Металіста". Сергій Мінкаїлович Алієв грав в українських клубах наприкінці 90-х років минулого століття. Відомо, що у 2013-2014 рр. він тренував харківський "Арсенал", а уже в 2015-му розпочав свою роботу в Росії.

Алієв відзначає, що двоє його вихованців згодом стали футболістами академії "Зеніту" із Санкт-Петербурга.

Поки прес-служба "Дачного" відреагувала на розповсюдження цієї історії в ЗМІ лише тим, що обмежила доступ до своєї сторінки у соціальній мережі VK.

Нагадаємо, що "Дніпро" був засновний у 1918-му році, однак припинив своє існування через фінансові проблеми у 2019-му році. Клуб під час незалежності України двічі ставав віце-чемпіоном країни та сім разів бронзовим призером чемпіонату. Окрім цього дніпряни тричі доходили до фіналу Кубка України та одного разу до фіналу Ліги Європи.

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