Ні обіцянок, ні пробачень. Як Україна в єврокубках дно пробивала

Груповий етап єврокубків 2021-2022 завершився. Українські клуби заробили найменшу кількість очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА за останні 20 років. "Динамо" та "Шахтар" оновили антирекорд за кількістю забитих голів. Вперше з сезону 2007/08 в євровесні не буде представників України. УНІАН підбиває підсумки виступів вітчизняних клубів.

Інфантильність "Шахтаря" та обіцянки від Де Дзербі

Якби у футболі не було завдання забивати голи, то "Шахтар" Де Дзербі був би найкращою командою Європи. Напевно, "гірники" володіють найбільш міні-футбольним стилем в усій Лізі чемпіонів - і в цьому як позитивна сторона "Шахтаря" (епізодами зачаровуєшся технікою і перепасовками), так і негативна (занадто мало гостроти після цих перепасовок). Це підтверджує й статистика. За найменшою кількістю довгих передач "Шахтар" посідає в ЛЧ перше місце, за володінням м'ячем поступився тільки англійським та іспанським топам плюс "Аяксу". "Гірники" показали найкращу точність пасів серед усіх команд ЛЧ - 90,5% (другий "Ман Сіті" з показником 90,2%).

І на фоні цього 18-е місце за ударами виглядає як когнітивний дисонанс. Всього 5 створених явних гольових моментів в перших 5 поєдинках турніру - це дуже слабкі аргументи для путівки в плей-оф.

Складно знайти позитив оцінюючи результат "гірників" на груповому етапі: два очки й два голи. Таке відчуття, що ми говоримо про якесь "Мальме", а не "Шахтар". І обидва ці м'ячі забив Фернандо - людина, яка починала сезон глибоким резервістом. 22-річний бразилець отримав свій шанс лише тому, що Лассіна Траоре зазнав моторошної травми. Окрім Фернандо, українська молодь "Шахтаря" отримала свій перший досвід у Лізі чемпіонів. Насамперед це 20-річний Михайло Мудрик, якому аплодували фанати "Реала" на "Сантьяго Бернабеу", а також Георгій Судаков і Артем Бондаренко. Де Дзербі по-батьківськи ставиться до юних "гірників" та називає їх "синами".

"Шахтар", втративши шанси на плей-оф достроково, по суті виконав роль, яка відводилася "Шерифу" після жеребкування. Епізодично донеччани демонстрували якісний футбол. Зокрема, перший матч з "Інтером" та другий тайм в Мадриді. Глобально це була провальна кампанія, але чи є майбутнє в цієї команди?

У "Шахтаря" минулого літа розпочався новий проект. Він будується навколо конкретної персони - Роберто Де Дзербі. Італійського тренера хотів бачити в клубі особисто Рінат Ахметов, який жартома наголошував, що розглядалися три кандидатури після відходу Луїша Каштру: "Роберто Де Дзербі, Роберто Де Дзербі та Роберто Де Дзербі".

Безумовно, 42-річний італієць - сучасний прогресивний фахівець, представник нової хвилі коучів. Його філософія гри догматична: він в доброму сенсі цього слова "схиблений" на тому, щоб розігрувати м'яч коротко від воротаря й щоб захисники вміли грати в пас. Для Де Дзербі це є фундаментом позиційного футболу. І для цього потрібен час, терпіння та віра в проект.

Де Дзербі після того, як "Шахтар" у Києві пропустив 5 голів від "Реала", самовпевнено заявив:

"У моєму останньому сезоні, коли я буду тренером "Шахтаря", ми будемо грати у ЛЧ зовсім по-іншому. У моєму останньому сезоні в "Шахтарі" ми гратимемо в Лізі чемпіонів, як лідери".

Філософія та концепція гри італійського фахівця базується на контролі м'яча, постійній зміні позицій та пресингу суперника. Де Дзербі прагне грати в атакувальний футбол, що вже було закладено в ДНК "Шахтаря". А поки що "гірники" рухатимуться по синусоїді, чергуючи яскраві поєдинки з гучними провалами. Успіх Де Дзербі залежатиме від того, чи зможе він збалансувати команду.

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"Динамо" вперлося в стелю. Час зробити ін'єкцію адреналіном

"Динамо" в епоху Мірчі Луческу навчилося здобувати локальний результат. Принаймні, команда не втрачає своє, а іноді перевиконує план. Минулого сезону Луческу витиснув максимум і постало питання: що далі?

Поточна Ліга чемпіонів показала, що "Динамо" стоїть на місці. Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Миколенко - вони ніби зупинилися у прогресі. Непогані 5 хвилин в кінці домашнього матчу з "Бенфікою", класний перший тайм проти "Барселони" та другий проти "Баварії" в Києві - цього замало для плей-оф.

"Барселона", яка перебуває у важкій кризі, забила всього два голи на груповому етапі та опустилася до Ліги Європи. Обидва м'ячі каталонці відправили у ворота киян (двічі по 1:0 виграли). В першому матчі на "Камп Ноу" було неймовірно прикро усвідомлювати, що динамівці не можуть бодай один гольовий момент створити проти кризового суперника. Кияни не спромоглися навіть на останній штурм чужих воріт. Гра була дуже закритою і це не зробило честі обом опонентам.

Хоча два роки тому на "Камп Ноу" приїздила команда, яка точно завоювала прихильність всіх фанатів зі східної Європи - празька "Славія". Тоді чехи відібрали очки у лігві "Барси" (0:0), але запам'яталися навіть не цим, а тим, що конкретно притисли каталонців. "Динамо" не змогло створити навіть ілюзію атаки.

Стає очевидним, що столичному колективу терміново потрібно підсилення. Позиції центрального захисника, опорника та форварда нагально мають бути закриті. 21-річний Олександр Сирота отримав неоціненний досвід в цій ЛЧ, але 19-річний Ілля Забарний не зміг компенсувати неминучі огріхи свого напарника по обороні. Хочеться вірити, що в них ще все попереду, але поки що результат такий, який є.

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Сергій Сидорчук - капітан та лідер, але роль єдиного опорника йому дається важко. Йому потрібен якісний дублер. Насамкінець у команди не має форварда: Владислав Кулач, Ерік Рамірес, Владислав Супряга - жоден з них не виправдовує довіру тренера. Луческу вимушено перепрофілював хавбека Дениса Гармаша на нападника. Це не вихід з ситуації в довгостроковій перспективі, а просто ситуативне рішення (хоч і непогане). Настав час вийти на трансферний ринок, щоб боротися хоча б за участь в Лізі Європи.

Так, "Динамо" - стабільне. Цієї стабільності вистачає для того, щоб без нервів "штампувати" перемоги над середняками УПЛ (це доволі важливо, адже це може стати фундаментом для чемпіонства), а також, щоб надійно зіграти внічию з умовною "Бенфікою" (яка все одно потім на своєму полі переможе). Тобто "Динамо" вперлося у свою стелю. Якщо ти не йдеш вперед - ти регресуєш. Пора вливати свіжу кров в команду. На стабільності заходити в Лігу чемпіонів, щоб потім через цю саму стабільність покидати турнір - це кепське замкнуте коло. Важливо навчитися стрибати вище голови хоча б іноді. А потім вчитися закріплюватися на новому рівні.

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"Зоря". "Мужиків" більше немає

Луганський клуб за 6 матчів групового етапу Ліги конференцій набрав 7 очок. Це більше, ніж "Динамо" й "Шахтар" разом узяті в ЛЧ. Проте, радіти не виходить взагалі.

Виною всьому суперник "Зорі" норвезький "Буде-Глімт", який змусив задуматися про глобальне. Скандинавська команда влаштувала справжній фурор у Лізі конференцій, розгромивши "Рому" Жозе Моурінью з рахунком 6:1. Це не випадковість, адже потім "Буде-Глімт" у другому матчі зіграв з римлянами внічию - 2:2. Здавалося б, до чого тут "Зоря"? Річ у тім, що "Буде-Глімт" за ресурсами не є багатшим, ніж луганський клуб. Але як показала очна дуель - між цими командами прірва.

Чому виникла ця прірва, якщо в Норвегії до футболу йдуть хлопчаки, яких не прийняли в секцію з біатлону? Відповідь проста: геніальний менеджмент на всіх рівнях. "Буде-Глімт" чітко визначив свій вектор розвитку і неухильно тримається свого курсу. Вони реформували дитячо-юнацький футбол (між іншим, уряд Норвегії на державному рівні провів реформи в цьому питанні), а потім почали розвивати гравців в основній команді. "Розвивати" - це означає ставити на атакувальний футбол, адже в таких умовах гравці краще демонструватимуть свої найліпші якості, а отож відправляти своїх вихованців на експорт і заробляти буде легше. Якоюсь мірою, "Буде-Глімт" наразі більше схожий на канонічну "Барселону" (за стилем та підходом), ніж каталонці на самих себе.

Що ми бачимо в "Зорі"? Їхній головний актив, іранський нападник Аллах'яр Саядманеш, піде з клубу безкоштовно, адже у луганців не має прав на нього навіть. Луганський клуб живе, вдало орендуючи різних гравців, але це дорога безперспективна.

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При всій повазі до "Зорі", але "Буде-Глімт" на іншому рівні. Юрій Вернидуб та Віктор Скрипник - чудові тренери, просто в кожне міжсезоння в них забирали половину складу, тасувалися виконавці і вони на ходу "ліпили" нову команду з іншими гравцями, яка знову дивом підтверджувала народне звання "мужиків". Проте, далі перспективи розвитку клубу туманні. Скрипник відмовляється продовжувати контракт, адже не хоче працювати в кабальних умовах. А з Першої ліги зайдуть серйозні конкуренти.

Неуважні вболівальники можуть сказати, що, мовляв "Зоря" набрала аж 7 очок, обігравши двічі болгарський ЦСКА. Проте це не має створювати омани: луганці в першій грі "відскочили", що навіть сам Скрипник пояснив перемогу "фартом". В другому матчі "Зоря" відмовилася від свого фірмового пресингу ромбом "4-4-2" та грала відверто на відбій проти слабкого суперника. У рівній грі пощастило забити за 5 хвилин до фінального свистка.

В останньому турі "Зоря" змогла зіграти внічию проти "Буде-Глімта", знову здобувши результат при непереконливій грі. Втім, цей матч вже не мав особливого турнірного значення. 24-річний хавбек "Зорі" Єгор Назарина забив норвежцям зі штрафного удару. Гарматний постріл Назарини став першим голом українського клубу у єврокубках прямим ударом зі штрафного за понад три роки. Минулого разу півзахисник "Шахтаря" Фред зміг зі штрафного влучити у ворота "Роми" в сезоні 2017/18 Ліги чемпіонів.

"Зоря" - це третя сила українського футболу. В різний час цим статусом володіли "Металіст", "Дніпро", "Чорноморець" та навіть "Карпати". Після початку війни на сході України всі клуби зазначені вище де-факто припинили існування. Дуже символічно, що саме "Зоря", команда-переселенець, на характері декілька років була дійсно третьою силою, яка щонайменше завойовувала глядацькі симпатії. Третя сила - це взагалі ідентифікатор будь-якої ліги, адже саме середній клас формує обличчя чемпіонату. Враховуючи фінансові проблеми "Зорі", то схоже своїм місцем в єврокубках вона поступиться відродженому "Металісту", який вже з Першої ліги стрімголов мчить до УПЛ.

Артем Будрін

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