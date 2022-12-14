Джо Джойс вважає, що Олександр Усик не стане легким суперником для Тайсона Ф'юрі.

Непереможений англійський боксер суперважкого дивізіону Джо Джойс поділився очікуваннями від потенційного бою за титул абсолютного чемпіона між володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександром Усиком і чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

37-річний британець не вважає "Циганського короля" абсолютним фаворитом у поєдинку з Усиком.

"Багато хто думає, що це буде одностороння перемога Ф'юрі, але я вважаю, що це складний поєдинок для Тайсона. Мені здається, що бій вийде близьким.

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Безумовно, Ф'юрі може міняти стійки, він вище і здатний зробити поєдинок жорстким. Але проти Джошуа Усик показав, що може підтримувати високу працездатність і наносити багато ударів протягом 12 раундів. У нього теж є навички. Тому я вважаю, що цей бій буде ближчим, ніж вважають багато", - сказав Джойс в коментарі Sky Sports Boxing.

Зазначимо, що Джо Джойс в 2013 році брав участь в World Series Boxing в команді "Британські левові серця", де програв Олександру Усику одноголосним рішенням суддів в 5-раундовому бою.

На профі-рингу Джойс здобув 15 перемог (14 - нокаутом) в 15 поєдинках. У своєму останньому бою 37-річний британець 24 вересня 2022 року нокаутом в 11-му раунді переміг досвідченого новозеландця Джозефа Паркера.

Нагадаємо, бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі планують провести в лютому-березні 2023 року.

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