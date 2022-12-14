Непереможений англійський боксер суперважкого дивізіону Джо Джойс поділився очікуваннями від потенційного бою за титул абсолютного чемпіона між володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександром Усиком і чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.
37-річний британець не вважає "Циганського короля" абсолютним фаворитом у поєдинку з Усиком.
"Багато хто думає, що це буде одностороння перемога Ф'юрі, але я вважаю, що це складний поєдинок для Тайсона. Мені здається, що бій вийде близьким.
Безумовно, Ф'юрі може міняти стійки, він вище і здатний зробити поєдинок жорстким. Але проти Джошуа Усик показав, що може підтримувати високу працездатність і наносити багато ударів протягом 12 раундів. У нього теж є навички. Тому я вважаю, що цей бій буде ближчим, ніж вважають багато", - сказав Джойс в коментарі Sky Sports Boxing.
Зазначимо, що Джо Джойс в 2013 році брав участь в World Series Boxing в команді "Британські левові серця", де програв Олександру Усику одноголосним рішенням суддів в 5-раундовому бою.
На профі-рингу Джойс здобув 15 перемог (14 - нокаутом) в 15 поєдинках. У своєму останньому бою 37-річний британець 24 вересня 2022 року нокаутом в 11-му раунді переміг досвідченого новозеландця Джозефа Паркера.
Нагадаємо, бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі планують провести в лютому-березні 2023 року.