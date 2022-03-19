Відомий португальський фахівець, який був свого часу головним тренером lонецького "Шахтаря", Луїш Каштру висловився про війну в Україні і розкритикував світових політиків за їх бездіяльність.
Португалець заявив, що він шокований тим, що відбувається в Україні і закликав лідерів європейських країн "встати з насиджених місць" і зробити все, щоб завершити війну.
"Те, що показують на ТБ, що я бачу в повідомленнях від друзів про те, що відбувається в Києві, змушує задуматися. Як таке може статися з країною, яка так любить свободу, і в місті з чотиримільйонним населенням, настільки відкритим для світу?
Я думаю про це, особливо тому, що нові дані з'являються щомиті. Я думаю про цю безглузду війну, яку можна пояснити тільки відчайдушним прагненням до влади, без оглядки на людське життя.
Світовим лідерам має бути соромно за те, що відбувається в Україні.
Вони не повинні говорити про економіку або про щось інше. Ніщо не може бути вище світу. Я шокований тим, що відбувається, але ще більше здивований, що ми не в змозі зупинити це безумство. Ми продовжуємо говорити, що робимо все можливе, але це не так. На цьому тижні я бачив найвищих чиновників з Польщі, Чехії та Словенії в Києві. Нехай інші встають з насиджених місць. Досить! Вони існують в цьому світі не тільки для того, щоб вирішувати повсякденні проблеми", - цитує Каштру Maisfutebol.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.
Луїш Каштру: кар'єра в "Шахтарі"
- Каштру прийняв "Шахтар" у червні 2019 року. У сезоні 2019-2020 йому вдалося виграти чемпіонат України, а також вивести "гірників" у півфінал Ліги Європи.
- У сезоні 2020-2021 "Шахтар" вперше з сезону 2006/07 залишився без трофеїв. Команда посіла третє місце в "групі смерті" Ліги чемпіонів з "Реалом", "Інтером" і "Боруссією" Менхенгладбах. Потім вилетіла в 1/8 Ліги Європи від "Роми", а також - в 1/4 Кубка України від "Агробізнесу". В УПЛ донеччани завоювали срібні медалі.
- Всього Каштру здобув 51 перемогу на чолі "Шахтаря". Ще в 16 матчах була зафіксована нічия, а 17 поєдинків завершилися перемогами суперників. В середньому португалець здобував у "Шахтарі" два очки за гру.