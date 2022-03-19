Луїш Каштру вважає, що світова спільнота має зробити більше для України.

Відомий португальський фахівець, який був свого часу головним тренером lонецького "Шахтаря", Луїш Каштру висловився про війну в Україні і розкритикував світових політиків за їх бездіяльність.

Португалець заявив, що він шокований тим, що відбувається в Україні і закликав лідерів європейських країн "встати з насиджених місць" і зробити все, щоб завершити війну.

"Те, що показують на ТБ, що я бачу в повідомленнях від друзів про те, що відбувається в Києві, змушує задуматися. Як таке може статися з країною, яка так любить свободу, і в місті з чотиримільйонним населенням, настільки відкритим для світу?

Я думаю про це, особливо тому, що нові дані з'являються щомиті. Я думаю про цю безглузду війну, яку можна пояснити тільки відчайдушним прагненням до влади, без оглядки на людське життя.

Світовим лідерам має бути соромно за те, що відбувається в Україні.

Вони не повинні говорити про економіку або про щось інше. Ніщо не може бути вище світу. Я шокований тим, що відбувається, але ще більше здивований, що ми не в змозі зупинити це безумство. Ми продовжуємо говорити, що робимо все можливе, але це не так. На цьому тижні я бачив найвищих чиновників з Польщі, Чехії та Словенії в Києві. Нехай інші встають з насиджених місць. Досить! Вони існують в цьому світі не тільки для того, щоб вирішувати повсякденні проблеми", - цитує Каштру Maisfutebol.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

Луїш Каштру: кар'єра в "Шахтарі"