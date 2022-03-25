Олександр Петраков поки не знає, коли Україна зіграє проти Шотландії.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував майбутній поєдинок національної команди в плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу з футболу.

Петраков зазначив, наскільки народ України став згуртованим після початку війни, а також сказав, що поки не знає, коли відбудеться і чи відбудеться взагалі поєдинок проти збірної Шотландії.

"Те, що ми станемо сильнішими, це навіть не 100%, а 200%. Де я тільки не ходив, за продуктами, до хлопців на блокпостах і бачу, що люди стали згуртованими.

Розбивати житлові будинки, вбивати дітей, я навіть не знаю, як говорити про це. Моя мама була в окупації під німцями, багато мені розповідала, але те, що роблять зараз росіяни, "брати"... Місяць пройшов, а я досі не можу зрозуміти, як це сталося.

З футболістами збірної я на зв'язку постійно. У тому числі з нашими легіонерами. Для них футбол теж відійшов на другий план. Зараз кінець березня, у нас ще є квітень і травень. Ще подивимося дату, на яку призначать наш матч з Шотландією. Адже там ще Ліга Націй повинна бути, календар є. Не знаю, що буде. Поки не до футболу взагалі, люди гинуть", - наводить слова Петракова "Футбол NEWS".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже місяць.

Через війну матч збірної України проти збірної Шотландії був перенесений на червень. Переможець цієї пари зустрінеться з Уельсом.

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