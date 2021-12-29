Вболівальники київського "Динамо" визнали Миколу Шапаренка найкращим гравцем клубу у 2021 році.
Атакувальний півзахисник переміг в опитуванні, у якому взяло участь понад 10 тисяч фанатів. Микола набрав 35% голосів. Вболівальники могли голосувати на офіційному Telegram-каналі "Динамо".
У голосуванні Шапаренко обігнав воротаря Георгія Бущана (20%) та хавбеків Віталія Буяльського (15%), Дениса Гармаша (11%) й Віктора Циганкова (9%).
23-річний Шапаренко забив три голи та віддав п'ять гольових передач у поточному сезоні за "Динамо". Також Микола забив дебютний (і поки що єдиний) гол за збірну України в матчі проти Франції у вересні цього року.
Динамо Київ: результати в сезоні
- "Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. Кияни програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0). Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.
- В УПЛ "Динамо" після осінньої частини сезону йде на другій позиції, маючи на два бали менше, ніж у "Шахтаря". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Динамо" обіграло "Маріуполь" і вийшло в 1/4 фіналу турніру.
- У матчі за Суперкубок України-2021 кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.