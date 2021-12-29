Микола Шапаренко переміг в опитуванні.

Вболівальники київського "Динамо" визнали Миколу Шапаренка найкращим гравцем клубу у 2021 році.

Атакувальний півзахисник переміг в опитуванні, у якому взяло участь понад 10 тисяч фанатів. Микола набрав 35% голосів. Вболівальники могли голосувати на офіційному Telegram-каналі "Динамо".

У голосуванні Шапаренко обігнав воротаря Георгія Бущана (20%) та хавбеків Віталія Буяльського (15%), Дениса Гармаша (11%) й Віктора Циганкова (9%).

23-річний Шапаренко забив три голи та віддав п'ять гольових передач у поточному сезоні за "Динамо". Також Микола забив дебютний (і поки що єдиний) гол за збірну України в матчі проти Франції у вересні цього року.

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