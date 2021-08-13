Нагороди вручать під час жеребкування в серпні.

УЄФА визначив номінантів на нагороди найкращим гравцям минулого сезону в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

За підсумками сезону 2020-2021 у Лізі чемпіонів будуть визначені найкращі гравці на кожній позиції.

Претенденти на нагороди за підсумками сезону в Лізі чемпіонів

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Воротар: Тібо Куртуа ("Реал"), Едуар Менді ("Челсі"), Едерсон ("Манчестер Сіті")

Захисник: Сесар Аспілікуета ("Челсі"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Антоніо Рюдігер ("Челсі")

Півзахисник: Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті"), Жоржиньо ("Челсі"), Н'Голо Канте ("Челсі")

Нападник: Роберт Левандовскі ("Баварія"), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ"), Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд)

У той же час в Лізі Європи буде визначений один найкращий гравець сезону.

Номінанти на нагороду гравцеві сезону в Лізі Європи: Едінсон Кавані ("Манчестер Юнайтед"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") і Жерар Морено ("Вільярреал").

Найкращих гравців ЛЧ назвуть 26 серпня під час жеребкування групового етапу, а найкращого гравця ЛЄ - 27 серпня.

Єврокубки 2020-2021: підсумки

Переможцем Ліги чемпіонів у минулому сезоні став лондонський "Челсі", який у фіналі обіграв "Манчестер Сіті" (1:0).

Лігу Європи виграв "Вільярреал". Іспанський клуб у фіналі переміг "Манчестер Юнайтед" по пенальті (1:1 і 11:10).

11 серпня був розіграний Суперкубок УЄФА-2021. Його переможцем у серії пенальті став "Челсі".

Автор: Антон Дудар