У команду увійшло аж 5 переможців змагань.

УЄФА оприлюднив символічну збірну за підсумками чемпіонату Європи з футболу.

Кістяком колективу стали 5 італійських футболістів, котрі є тріумфаторами турніру. Також у команду увійшли 3 представники Англії та по одному гравцю з Данії, Іспанії й Бельгії.

Варто зазначити, що головний бомбардир турніру Кріштіану Роналду не потрапив у цю символічну збірну. А ось найкращому молодому гравцю змагань Педрі місце у цій команді знайшлося.

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (Італія)

Захисники: Кайл Вокер (Англія), Леонардо Бонуччі (Італія), Гаррі Магуайр (Англія), Леонардо Спінаццола (Італія)

Півзахисники: Жоржиньо (Італія), П'єр-Еміль Хойб'єрг (Данія), Педрі (Іспанія)

Нападники: Рахім Стерлінг (Англія), Ромелу Лукаку (Бельгія), Федеріко К'єза (Італія)

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021

Євро-2020: підсумки

Чемпіонат Європи проходив з 11 червня по 11 липня в одинадцяти різних країнах.

Переможцем турніру стала збірна Італії, яка у фіналі в серії пенальті обіграла Англію. Італійська збірна стала чемпіоном Європи вдруге в історії.

Півфіналістами турніру стали збірні Іспанії та Данії.

Збірна України встановила свій особистий рекорд, вперше в історії дійшовши до чвертьфіналу.

142 голи - це новий рекорд чемпіонатів Європи (попередній був встановлений на Євро-2016 - 108 голів).

На Євро-2020 було забито 11 автоголів - це більше, ніж на всіх попередніх турнірах разом узятих.

Найкращим футболістом турніру визнали воротаря італійської збірної.

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Автор: Артем Будрін