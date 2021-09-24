Анатолій Трубін згадав часи процвітання Донецька.

Голкіпер "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін пригадав початок війни на Донбасі і як він залишав рідну оселю. 20-річний футболіст розповів, яким був Донецьк до початку збройного конфлікту.

Про це стало відомо з інтерв'ю Анатолія для YouTube-канала vZbirna.

"Коли все сталося, то мені було 14 років. В той момент ми полетіли на турнір з командою в Італію. Ми летіли через Київ і Бориспіль, а коли поверталися ми вже бачили блокпости, нас перевіряли. Тоді місяць або ще більше взагалі ніхто нічого не знав, тому що просто не було ніякої інформації і ми нічого не знали", - сказав Трубін.

"Я поїхав в село в Дніпропетровську область, і мені подзвонили і сказали якщо ви хочете грати в "Шахтарі", то ми збираємося в Щасливому, я й почав збирати речі. Там казали, що з Маріуполя усіх донецьких відвозитимуть, але потім все змінилося, і я пам'ятаю, як мені довелося самому в Київ з Маріуполя на потягу їхати. Начебто тоді я одним з останніх приїхав. Пам'ятаю, що мій вік вже зібрався і вони зіграли гру, і тільки потім я приїхав", - додав Анатолій.

"Зараз в Донецьку у мене живуть бабуся, дідусь, мамина сестра рідна, дядько, двоюрідний брат і хрещена. Мама нещодавно тільки переїхала в Київ, в грудні 2020. А так виходить всі залишилися там".

"Я сумую саме за тим Донецьком, який був до війни. Він був процвітаючим, буквально жив, а не як зараз, виживає. Він реально процвітав. Мені тоді, якщо чесно, ще було все одно, я був маленьким і мало що розумів. Ну а коли я ось останній раз приїжджав, то навіть люди стали не такими як раніше, всі вже сумні такі. Раніше були веселі, від усіх віяло добром, а зараз я цього вже не відчував".

"Коли був в Донецьку востаннє? Це було взимку, у кінці 2019 року. Я Новий Рік там відсвяткував, 2020 і все. Тобто понад рік тому. Ми завжди збираємося сім'єю: або у нас, або у тітки, або у бабусі і святкуємо. А такого, щоб ми кудись їхали, такого у нас не було", - завершив думку Трубін.

Анатолій Трубін: прогрес у "Шахтарі"

20-річний Трубін є вихованцем "Шахтаря", а за першу команду "гірників" дебютував 26 травня 2019 року в матчі з "Маріуполем".

У сезоні 2020-2021 Трубін став основним воротарем команди, витіснивши зі складу Андрія П'ятова.

У п'яти матчах групового етапу Ліги чемпіонів 2020-2021 Трубін тричі зумів зберегти свої ворота сухими. За підсумками матчу з "Реалом" він був включений в символічну збірну тижня в ЛЧ.

Сейв Трубіна був включений до числа найкращих сейвів ЛЧ 2020-2021.

Трубін є найдорожчим українським воротарем. Transfermarkt оцінив його у 8 мільйонів євро.

Автор: Артем Будрін