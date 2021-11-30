Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Тете відповів на питання, чи готовий він прийняти українське громадянство.

21-річний хавбек дав інтерв'ю для YouTube-каналу "Бомбардир".

"Я думав про це. Це справді гарна ідея, тому що в УПЛ діє ліміт на легіонерів. Збірна України? Не знаю. Думаю про це, та ще не знаю. Мені не важко було адаптуватися в Україні. Складно не буде, бо яке б я рішення не ухвалив, воно буде правильним, а правильні рішення завжди легко приймати", - сказав Тете.