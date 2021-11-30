Тете одягнув вишиванку / фото скріншот You-Tube каналу "Бомбардир"
Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Тете відповів на питання, чи готовий він прийняти українське громадянство.
21-річний хавбек дав інтерв'ю для YouTube-каналу "Бомбардир".
"Я думав про це. Це справді гарна ідея, тому що в УПЛ діє ліміт на легіонерів. Збірна України? Не знаю. Думаю про це, та ще не знаю. Мені не важко було адаптуватися в Україні. Складно не буде, бо яке б я рішення не ухвалив, воно буде правильним, а правильні рішення завжди легко приймати", - сказав Тете.
Зауважимо, що вінгер "гірників" одружений на українці Тетяні.
Читайте такожБразильський екс-футболіст Динамо шкодує, що йому не пропонували виступати за збірну України
Тете: кар'єра перспективного футболіста
- Тете перейшов до "Шахтаря" з бразильського "Греміо" у 2019 році за 15 мільйонів євро. Наразі портал Transfermarkt оцінює вінгера у 20 млн євро - це найбільший показник у донецькому клубі на рівні з Додо та Манором Соломоном.
- На рахунку Тете 8 голів й 1 асист в поточному сезоні УПЛ.
- Тете виступав за молодіжні збірні Бразилії та двічі викликався до національної збірної своєї країни, проте поки що не дебютував за "Селесао".