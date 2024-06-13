Найбільший виклик для Реброва: чого чекати від України на Євро-2024

Вже 14 червня розпочнеться найбільш очікувана у футбольному світі подія року – Євро-2024. 24 національні збірні позмагаються за звання найкращої команди Європи. Вчетверте поспіль у турнірі зіграє збірна України, яка спробує перевершити попереднє досягнення – чвертьфінал.

Чемпіонат Європи з футболу проходитиме в період з 14 червня по 14 липня. Господаркою турніру виступає Німеччина, матчі відбуватимуться на десяти стадіонах у таких містах: Гамбург, Берлін, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт, Кьольн, Дюссельдорф, Гельзенкірхен та Дортмунд.

Формат турніру буде класичний – 24 збірні розділили на 6 груп по 4 команди в кожній. Матчі групового етапу відбудуться з 14 по 26 червня. Кожна команда зіграє по три гри – проти кожного із суперників. У наступний етап пройдуть усі команди, які посіли першу чи другу сходинку у своїй групі, а також, чотири найкращі команди серед тих, які посіли третє місце.

Матчі плей-оф розпочнуться 29 червня, команди будуть грати один матч, у якому й вирішиться доля збірної, що пройде до наступного етапу. Фінал Євро-2024 запланований на 14 липня і гратимуть його на "Олімпійському" в Берліні.

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Групи Євро-2024

До Групи A на Євро-2024 потрапили збірні Німеччини, Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

Неозброєним оком помітний фаворит зустрічі – господарі турніру, збірна Німеччини. Після невдалого виступу на Чемпіонаті світу, ця команда отримала молодого й перспективного Нагельсмана, який вже показав, що може досягти результату на прикладі "Баварії". Крім того, не варто забувати про значення домашніх трибун – багато експертів взагалі прогнозують Німеччині перемогу в турнірі, яка для них є недосяжною з 1996 року.

Що стосується другого місця в групі, то, на перший погляд, фаворитом на цю позицію відразу виходить Швейцарія. Команда має солідний досвід виходу з груп на Євро, та й загалом має порівняно зірковий склад.

Втім, Угорщина також має кілька талантів у своєму складі, та й під час минулого Євро у "групі смерті" показала хороший футбол. Шотландія ж, своєю чергою, показала гідний футбол під час кваліфікації та майже відібрала в Іспанії перше місце у групі. Тож доля другого місця у групі А вкрай непрогнозована.

Групу B експерти вже охрестили "групою смерті", що й не дивно – в ній зіграють відразу три топові команди – Іспанія, Хорватія та Італія, а четвертою стала Албанія.

Визначити одноосібного лідера тут доволі складно – Італія хоч і є діючим чемпіоном Європи, однак сенсаційно не змогла потрапити на Чемпіонат світу. І ризикувала мати аналогічні проблеми у кваліфікації на Євро, де за вихід до останнього боролася з Україною. Команду, фактично, врятував Спаллетті, який зміг організувати гравців і врешті-решт вивести її на цьогорічне Євро.

Головним конкурентом Італії за перше місце у групі, скоріше за все, буде збірна Іспанії. "Фурія роха" наразі має один із найсильніших складів у Європі, в якому знайшлося місце як "ветеранам" на кшталт Карвахаля чи Родрі, так і купі молодих талантів. Втрати у команди Фуенте є, однак вони не настільки масштабні, щоб завадити вийти з групи.

Хорвати хоч і є топовою збірною, однак змагатися з Італією та Іспанією їм буде доволі складно. Але… усі пам'ятають, що зробили хорвати на ЧС-2018 – дивувати ця команда вміє.

Що стосується Албанії, то сам факт присутності її на Євро – вже диво. Так, під час кваліфікації команді пощастило, оскільки в групі найсильнішими збірними були Польща та Чехія. Але ніхто не думав, що Албанія зможе не лише вийти з групи, а й навіть виграти її. І хоч рівень суперників на Євро в Албанії буде вже зовсім інший – команда навряд вийде у плей-оф - зіпсувати комусь із конкурентів враження від турніру підопічні Сільвіньо точно здатні.

Група C здається, мабуть, найбільш прогнозованою. У квартеті Англії, Данії, Словенії та Сербії відразу видно двох лідерів.

Англія – найдорожча збірна турніру, кількість зіркових футболістів тут складно перерахувати. Команда вважається не лише фаворитом цієї групи, а й всього турніру.

Головним фаворитом на срібло в групі С, після феєричного виступу на минулому Євро, де команда змогла дістатися стадії півфіналу, вважається Данія. Склад з того часу майже не змінився. Зірковий Еріксон, після тодішньої трагедії, зміг знайти сили й повернутися у футбол. Так, легенди збірної втрачають через вік, однак це мало б додати їм ще більше мотивації, оскільки ніхто не знає, чи зможуть вони виступити на ньому ще через чотири роки.

Словенія ж, хоч і має у своєму складі кілька зірок, головною з яких є один із найкращих голкіперів у світі Ян Облак, але навряд зможе подолати поріг третьої сходинки.

Своєю чергою Сербія, у сучасному розумінні, взагалі вперше братиме участь у Євро (раніше вона виступала у турнірі ще як Югославія). Склад команди можна вважати найсильнішим в її історії, однак навряд вона зможе позмагатися за другу сходинку з Данією – радше варто сподіватися на третє місце і можливий вихід з групи.

Група D – друга найзірковіша у турнірі – у ній позмагаються Франція, Нідерланди, Польща та Австрія.

Попри слабкий внутрішній чемпіонат, Франція на кожному Євро виступає у ролі лідера. Кваліфікацію команда пройшла на одному диханні, а молодь країни – мрія для будь-якої збірної світу. Навіть складно сказати, на яку позицію у Франції не вистачає гравців – проблемних місць майже немає.

Нідерланди наразі знову повертають свої кондиції – команда Кумана феєрила на Чемпіонаті світу, де ледь не вибила з турніру майбутнього переможця ЧС – Аргентину. А у кваліфікації Нідерланди поступилися лише Франції – дуже символічно, що вони знову зустрічаються так скоро.

Складно передбачити долю й третього місця. Польща має непоганий склад і лаву запасних – Україна в цьому переконалася в нещодавньому спарингу. Втім, під питанням у збірної участь головної зірки – Роберта Левандовського. Форвард нещодавно отримав травму і гарантовано пропустить перший матч.

Що стосується Австрії, то її по праву можна назвати тренерською командою. Адже саме завдяки Ральфу Рангніку збірна змогла вийти з не найпростішої групи й навіть нав'язала боротьбу Бельгії. Втім, чи вийде в команди поборотися хоча б за третю сходинку на Євро – питання відкрите.

Нарешті, переходимо до Групи E, в якій виступить збірна України. Конкуренцію їй складуть команди з Бельгії, Словаччини та Румунії. Міжнародні експерти вважають цю групу найслабшою, оскільки тут немає жодного явного фаворита на перемогу в турнірі. Втім, Україні це на руку, адже саме вдалий жереб може допомогти збірній хоча б дійти до стадії плей-оф.

Фаворитом у цій групі вважається Бельгія. Та варто розуміти, що йдеться не про Бельгію 2010-х років, про яку всі говорили як про "золотий склад". Більшість тогочасних зірок вже закінчують свою кар'єру. Так, у команди є молодь, яка може дати бій. Однак прогнозувати їй перемогу у турнірі, як це було років п’ять тому, вже не так просто. Попри це, команда Тедеско має найсильніший склад у групі і єдину конкуренцію їй може скласти саме збірна України.

Що стосується синьо-жовтих, то не дарма збірну України наразі вважають ледь не найсильнішою у своїй історії. Більшість гравців виступають у ТОП-чемпіонатах, зв'язка в атакувальній зоні просто вражає – Циганков, Довбик, Мудрик, Судаков, Шапаренко, Ярмоленко – і це лише частина... Водночас українські вболівальники знають, як Україна може проходити дійсно топові збірні та… програвати аутсайдерам. Тож говорити про перше місце наразі точно зарано. А от "задачу мінімум" – вийти з групи, як казав Шевченко, Україні виконати цілком реально.

Команда Словаччини впевнено і навіть сенсаційно зіграла в групі, поступившись місцем лише Португалії. Але, хоча у складі є кілька зіркових виконавців, боротьба за друге місце для збірної Словаччини малоймовірна. Схожа ситуація в Румунії, яка має ще менш зірковий склад і навряд позмагається навіть за третє місце.

Наостанок - Група F, в якій зіграють збірні Португалії, Чехії, Туреччини та Грузії. Тут розклад також доволі прогнозований.

Португалія виступає одноосібним лідером у групі, хоча у самому турнірі високих позицій їй не прогнозують. Головна зірка збірної може водночас стати й ключовою проблемою – 39-річний Роналду продовжує утримувати місце в основі, не поступаючись молоді. І хоча форма КріРо вражає, всі знають його головну проблему – тягнути "ковдру" на себе, що часто грає злий жарт з його командою. А враховуючи той факт, що цей турнір може стати для Роналду останнім, можна очікувати, що гри поза командою буде ще більше.

Туреччина має непоганий склад, впевнено пройшла кваліфакацію, але провалилася в Лізі Націй. Команді не вистачає стабільності, й це може зіграти проти неї на Євро.

Схожа ситуація у Чехії, яка під час минулого Євро змогла не лише вийти з групи, а й пройти Нідерланди в 1/8. Однак поведінка чехів під час кваліфікації може вказувати на те, що команді не вистачає лідера, який би заспокоїв колег.

Що стосується Грузії, то команда є ключовим аутсайдером не лише групи, а й усього турніру. Навіть зірковий Кварацхелія навряд допоможе збірній позмагатися хоча б за третю сходинку. Адже команді не вистачає не лише якісних виконавців, а й банально досвіду – Грузія вперше у своїй історії зіграє на Євро.

Головні фаворити та аутсайдери Євро-2024: думки букмекерів та аналітиків

Аналітична компанія Opta оцінила шанси на прохід для всіх збірних-учасниць Євро-2024.

Так, головним фаворитом турніру вважають збірну Англії – її перемогу оцінюють у 19.9%. Трохи менший шанс на тріумф – 19.1% у збірної Франції. Зі значним відривом у трійку фаворитів також входить господарка турніру – національна команда Німеччини з шансом 12.4%. Також високі шанси на успіх, на думку Opta, мають Іспанія та Португалія – 9,6% та 9,2% відповідно.

Україну у рейтингу ймовірності перемоги на Євро-2024 поставили на 16 сходинку, такий варіант розцінюють в 1%. Найменше шансів на тріумф, на думку аналітиків, має Грузія – 0,1%.

Свої оцінки, традиційно, дали й букмекери. Зокрема, розклад по групах оцінюють таким коефіцієнтом:

Група A

1,35 - Німеччина

5,8 - Швейцарія

9,9 - Угорщина

12,0 - Шотландія

Група B

1,82 - Іспанія

3,0 - Італія

5,5 - Хорватія

29,0 - Албанія

Група C

1,4 - Англія

5,25 - Данія

9,0 - Сербія

12,5 - Словенія

Група D

1,55 - Франція

4,0 - Нідерланди

9,0 - Австрія

12,0 - Польща

Група E

1,47 - Бельгія

4,8 - Україна

8,1 - Румунія

10,5 - Словаччина

Група F

1,44 - Португалія

5,0 - Туреччина

6,5 - Чехія

14,0 - Грузія

Що стосується переможця турніру, то тут думка букмекерів збігається з аналітиками – фаворитами є Англія, Франція та Німеччина.

Проте й Україна тут має значно вищі шанси. Коефіцієнти на перемогу кожної збірної у турнірі наступні:

Англія – 4,10

Франція – 5,00

Німеччина – 6,50

Іспанія – 9,00

Португалія – 9,00

Італія – 15,00

Нідерланди – 17,00

Бельгія – 17,00

Хорватія – 40,00

Данія – 42,00

Туреччина – 60,00

Україна – 67,00

Швейцарія – 70,00

Австрія – 80,00

Угорщина – 80,00

Сербія – 85,00

Шотландія – 90,00

Польща – 125,00

Чехія – 125,00

Румунія – 175,00

Словенія – 200,00

Словаччина – 350,00

Албанія – 350,00

Грузія – 400,00

Нікіта Шендеровський