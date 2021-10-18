Михайло Мудрик розповів, хто привів його до віри в бога.

Молода зірка донецького "Шахтаря" та молодіжної збірної України Михайло Мудрик поділився, як він ставиться до релігії.

- Яке місце в твоєму житті займає релігія?

- Найвище. Для мене це найбільша частина життя. Можливо, без божої допомоги у футболі нічого не виходило.

- Хто і в якому віці привів тебе до віри в бога?

- Бабуся. Мені було 8-9 років. У дитинстві я дуже боявся темряви. Я пам'ятаю, коли засинав мені часто снилися кошмари. Ми приїхали до бабусі, я їй все розповів. Вона добре вишивала картини різні, хусточки. І вона подарувала мені картину, яку вишила власноруч, по-моєму, іконку мого ангела-хранителя Михайла. Сказала: "Коли лягаєш, говори: "В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь". Перехрестися, лягай спати і не бійся". З того моменту я так почав робити і мені стало легше. З того моменту все і почалося. Років в 10 я прочитав Біблію дитячу, - заявив Мудрик в інтерв'ю Youtube-каналу BurBuzz.

Читайте такожШахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонівМихайло Мудрик наразі є одним з найбільш талановитих молодих гравців як "Шахтаря", так і українського футболу в цілому. Цього року він був номінований на престижну премію найкращого молодого футболіста Європи "Golden Boy".

Михайло Мудрик: кар'єра

20-річний Мудрик - вихованець "Металіста", "Дніпра" і "Шахтаря". В основному складі "Шахтаря" він дебютував у жовтні 2018 року.

Відтоді він пограв в оренді за "Арсенал-Київ" та "Десну", а цей сезон проводить у складі "гірників".

Автор: Владимир Медяник