Для "гірників" будь-який результат, окрім перемоги, означатиме кінець єврокубкової кампанії сезону 2021/22.

Донецький "Шахтар" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє на виїзді проти міланського "Інтера". Поєдинок відбудеться на "Джузеппе Меацца" в Мілані 24 листопада.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу "Інтер" - "Шахтар".

Інтер - Шахтар: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 19.45.

"Інтер"

Останні три сезони міланський клуб ніяк не міг подолати груповий раунд ЛЧ і вибував зі змагання на цьому етапі. Цього разу турнірне становище для "нерадзуррі" оптимальне і звитяга над "Шахтарем" на 99% виведе їх до плей-оф найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Наставник "Інтера" Сімоне Індзагі рік назад виводив "Лаціо" до 1/8 ЛЧ, а тому зараз він може подарувати довгожданий плей-оф фанатам міланців.

"Інтер" хоч і має статус чинного чемпіона Італії, проте в поточному сезоні складається враження, що команда зробила крок назад у порівнянні з самою собою зразка минулого сезону. Ашраф Хакімі та Ромелу Лукаку - ті зірки світового масштабу, котрі покинули команду, а рівноцінно замінити їх у клубі не змогли.

Навіть гра у Києві, яка завершилася внічию без голів, показала, що "Інтер" - цілком вразливий, а "Шахтар" може цим користатися, щоб генерувати небезпечні моменти біля воріт суперника.

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"Шахтар"

Після того самого матчу у Києві вболівальники "гірників" залишилися з післясмаком втраченої перемоги, адже лише реалізація завадила взяти три очки замість одного.

Нагадаємо, на поточному груповому етапі ЛЧ "Шахтар" зіграв внічию з "Інтером" (0:0), двічі програв "Реалу" (0:5 та 1:2), а також з рахунком 2:0 поступився "Шерифу" на виїзді.

Останні три гри з "Інтером" "гірники" завершували з рахунком 0:0. Рік назад в 6-му турі ці команди боролися за 1/8 ЛЧ і нульова нічия вивела донеччан до Ліги Європи, а міланців викинула взагалі за борт єврокубків. Тобто, як бачимо, українська команда вміє у найпотрібніший момент здобути результат.

Особливим цей поєдинок буде для тренера "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, котрий відвідає батьківщину - Італію. Українські команди в цьому сезоні Ліги чемпіонів не здобули жодної перемоги і зокрема "Шахтарю" немає куди відступати. Нічия або поразка = достроково останнє місце у групі та виліт з єврокубків. Тому Де Дзербі спробує полетіти з рідної землі переможцем.

До гри проти "Інтера" донеччани підходять у доброму гуморі, адже в рамках УПЛ перемогли "Рух".

Хто не зіграє?

У "Шахтаря" в лазареті знаходяться форварди Лассіна Траоре й Жуніор Мораєс. Георгій Судаков, Алан Патрік та Ісмаїлі також травмовані. Участь Тараса Степаненка під питанням. Зате вперше за тривалий час Євген Коноплянка покинув лазарет і потрапив до заявки команди на матч.

"Інтер" перед грою залишився без основного захисника Стефана де Врея. Також італійському клубу не допоможе Алексіс Санчес та Крістіан Еріксен.

Орієнтовні склади

"Інтер": Хандановіч, Шкріняр, Ранокк'я, Бастоні, Думфріс, Барелла, Сенсі, Брозович, Дімарко, Мартінес, Джеко

"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Педріньо, Тете, Соломон, Фернандо

Слова перед матчем

Головний тренер "Інтера" Сімоне Індзагі:

"Нам належить вирішити одне з головних завдань. Коли я прийшов до "Інтера", то на першій пресконференції однією з поставлених цілей назвав повернення до стадії 1/8 фіналу ЛЧ. Матч з "Шахтарем" для нас багато в чому вирішальний, адже в останньому турі нас чекає виїзд до Мадрида й не хотілося б відкладати завдання на цю гру. Однак і "Шахтар" - опонент високого рівня, який може поставити нас у скрутне становище. Готуємось до поєдинку ретельно".

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі:

"Завтра буде дуже складний матч з усіх точок зору, ми гратимемо проти сильної команди, на стадіоні буде дуже багато людей, вони будуть дуже заряджені, як це було й у неділю проти "Наполі". Але ми хочемо зіграти у свою гру та набрати очки, щоб у нас залишалася надія хоча б на третє місце у групі. Ми зробимо все можливе для цього. Ми ще не перемагали у Лізі чемпіонів просто тому, що не заслужили цього на полі, хоча ми завжди грали добре".

Арбітр

Головним суддею призначений румун Овідіу Хацеган. За його арбітражу "гірники" виграли п'ять поєдинків з п'яти, в тім числі домашню зустріч з "Реалом" в ЛЧ 2020-2021.

Автор: Артем Будрін