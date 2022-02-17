Кіліан Мбаппе може стати найбільш високооплачуваним футболістом клубу в історії.

Французький ПСЖ всіма способами намагається утримати нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе і готовий запропонувати зірковому футболісту неймовірну зарплату в надії, що той вирішить продовжити свою кар'єру в Парижі.

Як повідомляє видання The Independent, керівництво ПСЖ готове платити форварду близько одного мільйона фунтів на тиждень або 50 мільйонів фунтів на рік, що може зробити Мбаппе найбільш високооплачуваним футболістом у світі.

Таким способом парижани хочуть відбити інтерес з боку інших клубів, включаючи мадридський "Реал".

Варто відзначити, що діючий контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до червня 2022 року. Вже цього літа найдорожчий футболіст планети може покинути клуб безкоштовно.

ПСЖ залучає можливі методи, щоб умовити Мбаппе не залишати Париж. Навіть президент Франції Емманюель Макрон був задіяний у переговорах за новим контрактом Кіліана з паризьким грандом.

За інформацією El Mundo, майбутнім 23-річного футболіста серйозно цікавилися в Єлисейському палаці. Макрон особисто поспілкувався з Мбаппе і закликав його продовжити кар'єру в Парижі.

Іншим посередником при переговорах з Мбаппе виступив один з попередників Макрона на посаді президента Франції - Ніколя Саркозі.

За цією ініціативою стоїть емір Катару: зазначається, що президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаїфі і спортивному директору клубу Леонардо було наказано домогтися продовження Мбаппе практично за всяку ціну.

Проте, незважаючи на всі старання керівництва ПСЖ, найімовірніше, Мбаппе все ж покине клуб. Раніше кілька авторитетних видань повідомили, що Мбаппе прийняв остаточне рішення покинути Париж і продовжити свою кар'єру в мадридському "Реалі". Повідомлялося, що 23-річний француз вже уклав попередню угоду з "вершковими".

Кіліан Мбаппе: кар'єра