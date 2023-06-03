Український чемпіон вірить, що їхній бій з Тайсоном Ф'юрі все ж відбудеться.

Володар поясів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик оцінив ймовірність проведення бою з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу.

Український боксер заявив, що одіозного британця цікавлять тільки гроші, тому його команда працює над тим, щоб задовольнити фінансові запити "Циганського короля" і організувати об'єднавчий поєдинок.

"Я думаю, що наш бій з Ф'юрі відбудеться. Потрібно пузатого нагодувати, і все. Пузатий - Тайсон Ф'юрі. Він голодний просто і хоче багато грошей. Ми зараз збираємо гроші, щоб нагодувати і побити його", - заявив Усик в коментарі TVP Sport.

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Нагадаємо, бій за титул абсолютного чемпіона світу між Усиком і Ф'юрі повинен був відбутися в квітні цього року, проте сторони не змогли узгодити умови контракту на поєдинок і бій був зірваний.

Як повідомив промоутер українця, сторонам не вдалося домовитися про розподіл гонорару в реванші.

Очікується, що наступним суперником Усика стане регулярний чемпіон WBA Даніель Дюбуа. Напередодні менеджер українського боксера Олександр Красюк назвав потенційні дату і місце проведення бою.

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