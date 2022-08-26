Василь Уткін розкритикував спроби РФС включити клуби з анексованого Криму в чемпіонат ФНЛ.

Відомий футбольний коментатор і журналіст Василь Уткін висміяв ідею Російського футбольного союзу (РФС) включити клуби з анексованого Криму в чемпіонат РФ.

Журналіст зазначив, що в цьому випадку росіян чекає повна ізоляція від світового футболу.

"Давайте, дійсно, приймемо кримські клуби, абхазькі давайте приймемо ще якісь. Так буде простіше. Тоді вже можна буде абсолютно точно не утримувати десять-одинадцять або скільки там у нас національних збірних, включаючи жіночі, юнацькі, дівочі та міні-футбольні та інвалідні. Можна їх не утримувати, бо нас остаточно звідусіль виженуть і більше ніколи не візьмуть.

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Мало того, це цілком очевидно, що це питання з політичним підґрунтям, піднімається різними інфлюенсерами, чому б на цю тему не поспекулювати? Згорів сарай - гори і хата", - зазначив Уткін на своєму YouTube каналі.

Додамо, 22 серпня керівництво Футбольної національної ліги Росії (ФНЛ) створило робочу групу з включення кримських команд у першість. Крім того, було анонсовано створення нового турніру – Ліги Співдружності, в якому братимуть участь команди з окупованих регіонів України, так званих Південної Осетії та Абхазії.

Нагадаємо, кримські ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь) і "Жемчужина" (Ялта) виступали у Другій лізі російського футболу в 2014 році. Однак УЄФА зажадала від РФС виключити їх зі свого складу, не визнавши півострів територією РФ.

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