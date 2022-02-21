У Артема серйозна травма.

Форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик зазнав серйозного пошкодження.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

24-річний бомбардир під час роботи зі штангою в тренажерному залі пошкодив грудний м'яз. За попередніми прогнозами лікарів, Артему знадобиться операція. Орієнтовно 5-6 тижнів Довбик буде поза тренувальним процесом.

24 березня українська збірна проведе поєдинок проти Шотландії у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2022 у Катарі.

За збірну України Довбик загалом провів 6 матчів, в яких забив 2 голи. Дебютний був у ворота Швеції на Євро-2020, а інший - боснійцям у протистоянні відбіркового циклу на ЧС-2022.

Олександр Петраков може викликати в збірну партнера Довбика по "Дніпру-1".

Шотландія - Україна: доленосний матч відбору на ЧС-2022