Форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик зазнав серйозного пошкодження.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
24-річний бомбардир під час роботи зі штангою в тренажерному залі пошкодив грудний м'яз. За попередніми прогнозами лікарів, Артему знадобиться операція. Орієнтовно 5-6 тижнів Довбик буде поза тренувальним процесом.
24 березня українська збірна проведе поєдинок проти Шотландії у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2022 у Катарі.
За збірну України Довбик загалом провів 6 матчів, в яких забив 2 голи. Дебютний був у ворота Швеції на Євро-2020, а інший - боснійцям у протистоянні відбіркового циклу на ЧС-2022.
Олександр Петраков може викликати в збірну партнера Довбика по "Дніпру-1".
Шотландія - Україна: доленосний матч відбору на ЧС-2022
- Суперники раніше зустрічалися двічі. Це були матчі кваліфікації до Євро-2008. В Києві Україна перемогла з рахунком 2:0, а у себе вдома Шотландія взяла реванш - 3:1.
- Збірна Шотландії має переможну серію з шести офіційних поєдинків поспіль.