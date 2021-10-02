А "Львів" зазнав п'ятої поразки в сезоні.

"Львів" приймав "Дніпро-1" в рамках десятого туру чемпіонату України з футболу. Гості тріумфували з мінімальним рахунком - 1:0.

Все вирішив єдиний гол в дебюті зустрічі. Форвард збірної України Артем Довбик відзначився дивовижним взяттям воріт. Йому асистував хавбек збірної України Олександр Пихальонок. Довбик зміг влучити у ворота ледь не з нульового кута, зненацька шокувавши голкіпера "Львова".

Для Артема це вже п'ятий гол в поточному сезоні УПЛ.

Після цієї гри "Дніпро-1" набрав 19 очок і піднявся на третє місце в таблиці УПЛ. "Львів" (6 очок) залишається четвертим з кінця таблиці.

"Львів" - "Дніпро-1" - 0:1

Гол: Довбик, 2

"Львів": Ільющенков, Якимець, Зозуля, Брікнер, Романчук, Бусько (Ернест, 46), Чир'як, Політило (Сорокін, 71), Шина (Крушинський, 46), Грисьо (Ременяк, 66), Нич (Альваро, 66)

"Дніпро-1": Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 73), Адамюк, Сваток, Дубінчак, Джурасек (Ді Франко, 68), Ігнатенко, Пихальонок, Гуцуляк (Русин, 80), Назаренко (Нельсон, 73), Довбик

Відео огляд матчу.

Відео переможного голу.

Українська Прем'єр-ліга: 10-й тур

Автор: Артем Будрін