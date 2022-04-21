Футболіст національної збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Малиновський розповів про травму коліна, яку він отримав у матчі чемпіонату Італії проти "Верони".
Український півзахисник пропустить кілька днів через поліковане пошкодження і зможе допомогти збірній України в матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.
"У мене було розсічення, наклали чотири шви. Пару днів потрібно пропустити, присутня невелика набряклість, але в цілому все нормально", - наводить слова Малиновського zbirna.com.
Через травму Малиновський не зможе допомогти своїй команді в найближчому матчі Серії А проти "Венеції", але вже 1 травня український футболіст зможе вийти на поле в грі з "Салернітаною".
У поточному сезоні Малиновський зіграв за "Аталанту" 26 матчів у Серії А, відзначився 6 забитими голами і 3 асистами.
Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"
- Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.
- У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.
- За підсумками минулого сезону українець виграв гонку кращих асистентів Серії А.
- На даний момент на рахунку Малиновського 124 матчі, 29 голів і 24 результативні передачі у складі "Аталанти".
- Портал Transfermarkt оцінює Малиновського в 30 мільйонів євро.