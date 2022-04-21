Руслан Малиновський допоможе збірній України в червневих матчах.

Футболіст національної збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Малиновський розповів про травму коліна, яку він отримав у матчі чемпіонату Італії проти "Верони".

Український півзахисник пропустить кілька днів через поліковане пошкодження і зможе допомогти збірній України в матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.

"У мене було розсічення, наклали чотири шви. Пару днів потрібно пропустити, присутня невелика набряклість, але в цілому все нормально", - наводить слова Малиновського zbirna.com.

Через травму Малиновський не зможе допомогти своїй команді в найближчому матчі Серії А проти "Венеції", але вже 1 травня український футболіст зможе вийти на поле в грі з "Салернітаною".

У поточному сезоні Малиновський зіграв за "Аталанту" 26 матчів у Серії А, відзначився 6 забитими голами і 3 асистами.

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"