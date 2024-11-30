Захищаючи Україну, загинув батько голкіпера донецького "Шахтаря" Дениса Твардовського – Дмитро Твардовський. Про це повідомляється на сторінці футбольного клубу в Instagram.
"Дмитро Анатолійович Твардовський від перших днів повномасштабної війни став до лав ЗСУ, був мінометником, служив у найгарячіших точках сходу України, мужньо боронив незалежність нашої держави та свободу українського народу", – розповіли в "Шахтарі".
Зазначається, що 21 листопада Дмитро Твардовський із побратимами потрапив під ворожий обстріл під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Урожайне в Донецькій області. Захисник дістав травми, несумісні життям. Йому було 45 років.
"ФК "Шахтар" щиро співчуває родині Дмитра Анатолійовича – дружині, синам, матері та всім близьким – у звʼязку з цією непоправною втратою. Вічна памʼять, честь і шана Дмитрові Твардовському. Героям слава!", – додали в футбольному клубі.
Загибель військових у війні РФ проти України
На фронті загинув тренер футбольного клубу "Троєщина" Денис Скляренко. З початком повномасштабної війни Скляренко добровільно приєднався до ЗСУ, де служив у 112-й бригаді. Його було нагороджено "Золотим Хрестом".
У жовтні стало відомо, що загинув український гандболіст, гравець команди СКА-Львів Роман Заєць. Він брав участь у боях на Донеччині.