Військовий потрапив під ворожий обстріл під час виконання бойового завдання.

Захищаючи Україну, загинув батько голкіпера донецького "Шахтаря" Дениса Твардовського – Дмитро Твардовський. Про це повідомляється на сторінці футбольного клубу в Instagram.

"Дмитро Анатолійович Твардовський від перших днів повномасштабної війни став до лав ЗСУ, був мінометником, служив у найгарячіших точках сходу України, мужньо боронив незалежність нашої держави та свободу українського народу", – розповіли в "Шахтарі".

Зазначається, що 21 листопада Дмитро Твардовський із побратимами потрапив під ворожий обстріл під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Урожайне в Донецькій області. Захисник дістав травми, несумісні життям. Йому було 45 років.

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"ФК "Шахтар" щиро співчуває родині Дмитра Анатолійовича – дружині, синам, матері та всім близьким – у звʼязку з цією непоправною втратою. Вічна памʼять, честь і шана Дмитрові Твардовському. Героям слава!", – додали в футбольному клубі.

Загибель військових у війні РФ проти України

На фронті загинув тренер футбольного клубу "Троєщина" Денис Скляренко. З початком повномасштабної війни Скляренко добровільно приєднався до ЗСУ, де служив у 112-й бригаді. Його було нагороджено "Золотим Хрестом".

У жовтні стало відомо, що загинув український гандболіст, гравець команди СКА-Львів Роман Заєць. Він брав участь у боях на Донеччині.

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