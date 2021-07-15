Вілліан повернувся після відпочинку із зайвою вагою.

Фанати лондонського "Арсеналу" висміяли бразильського нападника Вілліана, який повернувся з відпустки із зайвою вагою.

У рамках підготовки до сезону "каноніри" провели контрольний матч проти "Хіберніана". Вілліан вийшов на цю гру в стартовому складі і був замінений в перерві. Його фізична форма при цьому спантеличила вболівальників.

Круглий живіт екс-гравця "Шахтаря" обговорюють у Twitter.

"Це не може бути Вілліан".

"Вілліан під час відпустки був на дієті Едена Азара".

"Мені здається в цьому сезоні "Арсеналу" доведеться видати Вілліану футболку з розміром побільше", "На другому місяці вагітності", "У Вілліана пивний живіт? До чого його довів "Арсенал", "Це правда чи фотошоп?", "У мене на очах сльози", - також пишуть фанати.

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Вілліан: кар'єра після "Шахтаря"

Вілліан покинув "Шахтар" в лютому 2013 року, перейшовши в російський "Анжі" за 35 мільйонів євро. А вже через півроку бразилець став гравцем "Челсі".

У складі "Челсі" в активі Вілліана 338 матчів і 63 голи у всіх турнірах.

Влітку 2020-го бразилець на правах вільного агента підписав трирічний контракт з "Арсеналом". У минулому сезоні він забив 1 гол в 35 матчах за "канонірів".

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Автор: Антон Дудар