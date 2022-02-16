Зірки "Динамо" вирішили звернутися до вболівальників у складний для України період.

Футболісти чинного чемпіона України київського "Динамо", колишні гравці "біло-синіх" та представники тренерського штабу висловили слова підтримки нашій країні в День єднання.

У відеоролику, який був опублікований на офіційному Youtube-каналі "Динамо", участь взяли десять футболістів.

"Вони народилися і виросли в різних куточках країни, але батьківщина у всіх одна – це наша єдина Україна", – зазначили в прес-службі "Динамо".

У ролику беруть участь, зокрема, Георгій Бущан, Руслан Нещерет, який народився в Мукачеві Закарпатської області, Андрій Ярмоленко, який виріс у Чернігові, Віталій Миколенко, який народився в Черкасах, корінний киянин Ілля Забарний, а також представники Харкова, Донецька та інших міст.

"Україна - це Європа. Моя Україна - єдина", - підкреслили представники київського клубу.

Нагадаємо, указом президента України Володимира Зеленського 16 лютого 2022 року оголошено Днем єднання.

У День єднання на провідних загальнонаціональних і регіональних телеканалах проходить Марафон єднання #UAразом.

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