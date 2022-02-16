Футболісти чинного чемпіона України київського "Динамо", колишні гравці "біло-синіх" та представники тренерського штабу висловили слова підтримки нашій країні в День єднання.
У відеоролику, який був опублікований на офіційному Youtube-каналі "Динамо", участь взяли десять футболістів.
"Вони народилися і виросли в різних куточках країни, але батьківщина у всіх одна – це наша єдина Україна", – зазначили в прес-службі "Динамо".
У ролику беруть участь, зокрема, Георгій Бущан, Руслан Нещерет, який народився в Мукачеві Закарпатської області, Андрій Ярмоленко, який виріс у Чернігові, Віталій Миколенко, який народився в Черкасах, корінний киянин Ілля Забарний, а також представники Харкова, Донецька та інших міст.
"Україна - це Європа. Моя Україна - єдина", - підкреслили представники київського клубу.
Нагадаємо, указом президента України Володимира Зеленського 16 лютого 2022 року оголошено Днем єднання.
У День єднання на провідних загальнонаціональних і регіональних телеканалах проходить Марафон єднання #UAразом.
"Динамо" Київ: підготовка до весняної частини сезону
- Свій перший навчально-тренувальний збір "Динамо" проводило в Іспанії. У рамках першого збору кияни зіграли чотири матчі. Підопічні Мірчі Луческу обіграли іспанські "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) і "Реал Мурсію" (3:1), а також люксембурзький "Расінг Уніон" (4:0) і зіграли внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1).
- На другому зборі динамівці переграли чорногорський "Рудар Плевлю" (1:0), "Динамо" Тбілісі (1:0), болгарський "Лудогорець" (4:1) і сербський "Чукарічкі" (3:2), а також зіграли внічию проти болгарського "Левскі" (1:1).