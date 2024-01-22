Португальський фахівець готовий перейти в "Наполі"

Екс-тренер " Роми "Жозе Моуріньо може продовжити кар'єру в іншому італійському клубі - "Наполі". Після звільнення з римського клубу агент тренера Жорже Мендеш почав переговори з керівництвом неаполітанського клубу, повідомляє The Sunday Times.

Вже наступного тижня португальський фахівець зустрінеться з президентом "Наполі" Ауреліо Де Лаурентісом, щоб обговорити можливість співпраці. Крім цього, Моуріньо відвідає кілька матчів Серії А, щоб продемонструвати бажання залишитися в чемпіонаті Італії.

"Наполі" може стати третім клубом для Моуріньо в Серії А. До" Роми "португалець провів успішний відрізок кар'єри на чолі" Інтера", з яким в 2010 році виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат і Кубок Італії, наживши славу"особливого". Обидва попередні клуби фахівця є непримиренними ворогами "Наполі".

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Вже 21-го лютого неаполітанці проведуть перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Моуріньо прийшов в" Рому" перед сезоном 2021/22, підписавши контрокт з "вовками" до 30 Червня 2024 року, але пішов у відставку 16 січня 2024 року, через два дні після поразки від "Мілана" в матчі чемпіонату Італії (1:3) . За цей час команда зуміла подолати трофейну "посуху", вигравши з португальцем Лігу конференцій УЄФА 2021/22. Втім, більше трофеїв з командою фахівець не вигравав. Також "Рома" стала другою командою, з якою "особливий" не вигравав національний чемпіонат. З попереднім клубом "Манчестер Юнайтед" він завоював на внутрішній арені Кубок Футбольної ліги і Суперкубок, а на міжнародній - трофей Ліги Європи.

Раніше Моуріньо тричі вигравав чемпіонат Англії з "Челсі", двічі - чемпіонат Італії (з "Інтером") і Чемпіонат Португалії (з "Порту") і один раз Чемпіонат Іспанії (з "Реалом"). Також фахівець двічі вигравав Лігу чемпіонів УЄФА - з "Порту" (2003/04) та з "Інтером" (2009/10).

Раніше видання Asharq Al-Awsat інформувало, що Моуріньо досяг усної домовленості очолити Саудівський "Аль-Шабаб". Однак іспанський журналіст Педро Мората стверджує, нібито Жозе все ще чекає кращих пропозицій.

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