"Гірники" проведуть виїзний матч раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

Донецький "Шахтар" 17 серпня проведе перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти французького "Монако". На кону в двоматчевому протистоянні буде путівка в груповий етап ЛЧ.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Монако - Шахтар.

Букмекери вважають український клуб аутсайдером як першого матчу, так і всього протистояння.

На перемогу "Монако" в домашній грі дається коефіцієнт 1,71, тоді як на перемогу "Шахтаря" - 4,90, а на нічию - 3,80.

На те, що за підсумками двох матчів в наступний етап пройде "Шахтар", букмекери виставили коефіцієнт 2,34, тоді як на прохід "Монако" - 1,60.

Монако - Шахтар: перед матчем

Матч "Монако" - "Шахтар" на стадіоні "Луї II" розпочнеться о 22.00.

На попередній стадії кваліфікації "Монако" вибив з боротьби "Спарту" (2:0 і 3:1).

"Шахтар" за сумою двох зустрічей пройшов бельгійський "Генк" (2:1 і 2:1).

Один проти одного "Монако" і "Шахтар" раніше грали в далекому 1979 році. Тоді в 1/32 фіналу Кубка УЄФА "Шахтар" переміг у першій грі (2:1), але поступився у повторній (0:2).

Автор: Антон Дудар