Монако-фаворит протистояння / фото REUTERS
Донецький "Шахтар" 17 серпня проведе перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти французького "Монако". На кону в двоматчевому протистоянні буде путівка в груповий етап ЛЧ.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Монако - Шахтар.
Букмекери вважають український клуб аутсайдером як першого матчу, так і всього протистояння.
На перемогу "Монако" в домашній грі дається коефіцієнт 1,71, тоді як на перемогу "Шахтаря" - 4,90, а на нічию - 3,80.
На те, що за підсумками двох матчів в наступний етап пройде "Шахтар", букмекери виставили коефіцієнт 2,34, тоді як на прохід "Монако" - 1,60.
Монако - Шахтар: перед матчем
- Матч "Монако" - "Шахтар" на стадіоні "Луї II" розпочнеться о 22.00.
- На попередній стадії кваліфікації "Монако" вибив з боротьби "Спарту" (2:0 і 3:1).
- "Шахтар" за сумою двох зустрічей пройшов бельгійський "Генк" (2:1 і 2:1).
- Один проти одного "Монако" і "Шахтар" раніше грали в далекому 1979 році. Тоді в 1/32 фіналу Кубка УЄФА "Шахтар" переміг у першій грі (2:1), але поступився у повторній (0:2).