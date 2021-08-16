"Гірники" в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів зіграють у Франції.

Донецький "Шахтар" 17 серпня проведе перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Монако".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Монако - Шахтар.

Монако - Шахтар: де дивитися матч

Пряму трансляцію протистояння французького та українського клубів можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором єврокубків в Україні. Також трансляція буде доступна на платформі "Воля TV".

Початок матчу - о 22.00.

Читайте такожМонако - Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Перед грою експерти обговорять шанси команд у цьому матчі. Початок студії - о 21.00.

Монако - Шахтар: перед матчем

Матч "Монако" - "Шахтар" на стадіоні "Луї II" розпочнеться о 22.00.

На попередній стадії кваліфікації "Монако" вибив з боротьби "Спарту" (2:0 і 3:1).

"Шахтар" за сумою двох зустрічей пройшов бельгійський "Генк" (2:1 і 2:1).

Один проти одного "Монако" і "Шахтар" раніше грали в далекому 1979 році. Тоді в 1/32 фіналу Кубка УЄФА "Шахтар" переміг у першій грі (2:1), але поступився у повторній (0:2).

Матч судитиме нідерландський рефері Данні Маккелі, який нещодавно прославився спірним пенальті у півфіналі Євро-2020 Данія - Англія.

Автор: Антон Дудар