Підопічні Руслана Ротаня впоралися з командою Фарерських островів.

Молодіжна збірна України здобула третю перемогу в кваліфікації на Євро-2023.

У домашньому матчі українці обіграли команду Фарерських островів - 1:0.

Долю зустрічі вирішив автогол, забитий в середині першого тайму.

На 41-й хвилині Україна могла забивати з пенальті, але Георгій Судаков вирішив замість удару розіграти одинадцятиметровий через пас, проте Артем Бондаренко не зумів переграти воротаря і захисника.

Україна набрала 9 очок у чотирьох матчах і очолила свою групу, але у Франції - 7 очок і матч у запасі.

Україна U-21 - Фарерські острови U-21 - 1:0

Гол: Едмундссон, 24 (автогол)

Україна U-21: Нещерет, Вівчаренко, Батагов, Боль, Сич, Судаков, Бондаренко, Криськів, Мудрик, В'юнник, Назаренко

Відео голу

Незабитий пенальті

Молодіжна збірна України у відборі на Євро-2023

Команда Руслана Ротаня потрапила в одну групу з Францією, Сербією, Фарерськими островами, Вірменією та Північною Македонією.

Раніше українці обіграли Сербію (1:0 в гостях), потім Вірменію (2:1 вдома), після чого в меншості пропустили п'ять голів від Франції (0:5).

Путівку на Євро-2023 отримають переможці дев'яти груп, найкраща команда серед тих, які займуть другі місця, а також чотири переможці плей-офф серед володарів других місць.

Автор: Антон Дудар