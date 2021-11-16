Це четверта перемога "жовто-синіх" в поточній відбірковій кампанії.

Молодіжна збірна України здобула четверту звитягу у кваліфікації на Євро-2023.

У домашньому матчі українці обіграли Сербію - 2:1.

Команда Руслана Ротаня забила гол в дебюті зустрічі і могла в роздягальню подвоїти перевагу, але Артем Бондаренко не зумів переграти воротаря з пенальті.

На 78-й хвилині Сербія зрівняла рахунок, але Георгій Судаков через три хвилини знову вивів Україну вперед, забивши переможний м'яч.

Україна набрала 13 очок у шести матчах і закріпилася на другому місці у своїй групі. У Франції теж 13 очок і матч у запасі.

Україна U-21 - Сербія U-21 - 2:1

Голи: Криськів, 9, Судаков, 81 - С. Митрович, 78

Україна U-21: Трубін, Вівчаренко, Батагов, Сирота, Сич, Михайленко, Бондаренко (Алефіренко, 87), Криськів (Желізко, 71), Мудрик, В'юнник (Кухаревич, 82), Судаков (Очеретько, 83)

Нереалізований пенальті: Бондаренко, 45+1

Відео першого голу України

Відео голу Сербії

Відео переможного голу України

Незабитий пенальті

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Молодіжна збірна України у відборі на Євро-2023

Команда Руслана Ротаня потрапила в одну групу з Францією, Сербією, Фарерськими островами, Вірменією та Північною Македонією.

Раніше українці обіграли Сербію (1:0 в гостях), потім Вірменію (2:1 вдома), після чого в меншості пропустили п'ять голів від Франції (0:5). Потім була перемога над Фарерами (1:0 вдома) та нічия з македонцями (1:1).

Путівку на Євро-2023 отримають переможці дев'яти груп, найкраща команда серед тих, які займуть другі місця, а також чотири переможці плей-оф серед володарів других місць.

Автор: Артем Будрін