Сімон К'єр переніс операцію на коліні.

Захисник італійського "Мілана" Сімон К'єр травмувався і потрапив до лазарету на півроку.

Про це повідомила прес-служба "россонері".

К'єр зазнав травми у поєдинку "Дженоа" - "Мілан" у 15-му турі Серії А. Сімона вже прооперували і до кінця сезону він не помічник для своєї команди.

К'єр поповнив склад "Мілана" у січні 2020 року на правах оренди з "Севільї", а потім став повноцінним гравцем "россонері".

В поточному сезоні К'єр зіграв 11 ігор у Серії А. Футболіст був номінований на нагороду "Золотий м'яч-2021" і зайняв 18-ту позицію в голосуванні.

32-річний К'єр - капітан збірної Данії, яка вийшла до півфіналу Євро-2020. Сімон став героєм турніру, коли врятував Крістіана Еріксена від смерті прямо на футбольному полі.

Серія А: положення команд

Лідирує в Серії А "Наполі", який на 1 пункт випереджає "Мілан" (36 проти 35 очок).

"Інтер" та "Аталанта" мають 34 та 31 бал відповідно.

"Ювентус" з 24 очками посідає 7-е місце.

Автор: Артем Будрін