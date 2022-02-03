Знаменитий в минулому футболіст Ешлі Коул увійшов до тренерського штабу Френка Лемпарда, котрий очолив "Евертон".
Про це повідомила прес-служба "ірисок".
Цікаво, що Коул виступав на позиції лівого захисника і тепер зможе передати свій досвід українцю Віталію Миколенку, який грає за мерсисайдський клуб.
41-річний Коул захищав кольори лондонських "Арсенала" й "Челсі", а по завершенню кар'єри гравця став тренером. Він був наставником в академії "Челсі", а також в молодіжній збірній Англії.
Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC 🔵— Everton (@Everton) February 3, 2022
"Евертон": результати в сезоні
- "Евертон" за весь сезон здобув всього п'ять перемог в АПЛ. Поки команда йде 16-ю в чемпіонаті, всього на чотири очки випереджаючи зону вильоту (при двох матчах у запасі).
- Також "іриски" вилетіли з Кубка ліги на стадії 1/16 фіналу, поступившись у серії пенальті "КПР", і пройшли до четвертого раунду Кубка Англії, де зустрінуться з "Брентфордом".
- Наступний матч в АПЛ "Евертон" проведе 8 лютого проти "Ньюкасла".
Віталій Миколенко: трансфер в "Евертон"
- Миколенко є вихованцем київського "Динамо". Англійський "Евертон" придбав захисника у киян за 22 мільйони євро.
- Українець підписав з "Евертоном" контракт, який чинний до літа 2026 року.
- Віталій заробляє в "Евертоні" 58 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.
- Миколенко дебютував за новий клуб у Кубку Англії та відіграв 120 хвилин на полі.
- В АПЛ український захисник дебютував у матчі проти "Норвіча" (1:2).