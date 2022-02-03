Ешлі Коул став помічником Френка Лемпарда.

Знаменитий в минулому футболіст Ешлі Коул увійшов до тренерського штабу Френка Лемпарда, котрий очолив "Евертон".

Про це повідомила прес-служба "ірисок".

Цікаво, що Коул виступав на позиції лівого захисника і тепер зможе передати свій досвід українцю Віталію Миколенку, який грає за мерсисайдський клуб.

41-річний Коул захищав кольори лондонських "Арсенала" й "Челсі", а по завершенню кар'єри гравця став тренером. Він був наставником в академії "Челсі", а також в молодіжній збірній Англії.

Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC 🔵 — Everton (@Everton) February 3, 2022

"Евертон": результати в сезоні

"Евертон" за весь сезон здобув всього п'ять перемог в АПЛ. Поки команда йде 16-ю в чемпіонаті, всього на чотири очки випереджаючи зону вильоту (при двох матчах у запасі).

Також "іриски" вилетіли з Кубка ліги на стадії 1/16 фіналу, поступившись у серії пенальті "КПР", і пройшли до четвертого раунду Кубка Англії, де зустрінуться з "Брентфордом".

Наступний матч в АПЛ "Евертон" проведе 8 лютого проти "Ньюкасла".

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