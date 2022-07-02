Беньямін Вербич гратиме за київський клуб в наступному сезоні.

28-річний словенський вінгер Беньямін Вербич після 24 лютого виступав на правах оренди за варшавську "Легію", а тепер повернувся до "Динамо".

Вербич сказав, що Україна йому багато дала і він хоче віддячити. Його ціль - допомогти "біло-синім" пробитися до групового етапу ЛЧ. Насамкінець словенець зворушливо звернувся до бійців ЗСУ.

"Я дуже сумував за хлопцями, за "Динамо". Радий був повернутися, побачити всіх майже через пів року. Усі пам'ятають, як ми розлучилися, і тому було ще емоційніше, коли зустрілися. Радий знову працювати з ними, з нетерпінням чекаю на матчі. Я був радий бачити всіх, сподіваюся, вони теж були раді мені… Добре, коли ти почуваєшся, як удома.

Звісно, ​​перший місяць був важким. Особливо коли був матч "Легія" - "Динамо", я побачив усіх пацанів і знав, як вони страждають, бо багато їхніх рідних у небезпеці. Було незвично грати за іншу команду. Подумки я завжди був з "Динамо". Я радий повернутись сюди. Україна дуже багато дала мені, і я хотів відплатити їй. Тому я намагатимусь допомогти "Динамо" вийти до Ліги чемпіонів.

Що хотів би сказати воїнам, які захищають Україну? Тримайтеся, ми з вами. Ми, як зможемо, допоможемо вам перемогами на футбольному полі. Ми на полі виграємо, а ви там", - наводить слова Вербича офіційний сайт "Динамо".

Раніше Вербич допоміг українській армії, купивши для неї дрон з тепловізором та медикаменти.

Нагадаємо, "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче". Матчі відбудуться 20-го та 27 липня. До розташування "біло-синіх" прибув також поляк Томаш Кендзьора.

Вас також можуть зацікавити новини: