Роберто Де Дзербі вірить, що його підопічні будуть прогресувати.

Керманич "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поділився враженнями від свого дебюту на груповому етапі Ліги чемпіонів. Для Де Дзербі перший млинець вийшов нанівець, адже донецький клуб поступився "Шерифу" з різницею у два м'ячі.

42-річний італійський фахівець висловився про поразку кореспонденту sport.ua.

"Замінив Тете на Марлоса, тому що Тете не дуже добре зіграв сьогодні. Заміну Фернандо на Мудрика планував до початку матчу. Тому що Фернандо важко грати 90 хвилин. А останню заміну вважав потрібною на той момент", - прокоментував власні заміни по ходу матчу Роберто.

"У футболі завжди можна програти. Думаю, що сьогодні нам дуже не щастило, а "Шерифу", навпаки, щастило. Але якщо ми програли, значить, ми винні. Думаю, що в моїй команді є дуже багато сильних футболістів. Але ми ще не стали сильною командою. Ми тільки потенційно можемо стати такою. Сильна команда не повинна пропускати такі голи, як ми сьогодні. Вважаю, що ми станемо сильною командою", - додав Де Дзербі.

"У нас багато сильних молодих футболістів. Той, хто говорить, що ми вже є сильною командою на сьогодні, говорить неправду. Але я впевнений, що, завдяки наполегливій роботі, я і команда можемо прогресувати. Думаю, що команда розуміє, що я від неї вимагаю. Поки у нас не все добре. І це нормально для початку сезону", - завершив думку наставник.

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"Шериф" - "Шахтар": підсумки матчу

І для головного тренера "Шерифа" Юрія Вернидуба, і для керманича "Шахтаря" Роберто Де Дзербі це був дебютний поєдинок на груповому етапі Ліги чемпіонів. А "Шериф" загалом вперше в історії зіграв у груповому раунді ЛЧ.

Вернидуб став другим українським тренером, якому вдалося виграти матч в групі ЛЧ на чолі іноземного клубу. Раніше це вдавалося тільки Олегу Протасову з грецьким "Олімпіакосом" в сезоні 2003/04.

Андрій П'ятов став 10-м воротарем в історії ЛЧ, якому вдалося досягти позначки в 70 матчів в цьому турнірі.

У 2-му турі "Шахтар" 28 вересня вдома зіграє проти "Інтера".

Автор: Артем Будрін