Відбулися всі матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу.

У понеділок, 5 вересня, відбувся заключний матч 3-го туру УПЛ, в якому "Олександрія" в номінально домашньому поєдинку грала проти "Металіста".

Зустріч проходила в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" і завершилася перемогою харківського клубу з рахунком 3:1.

Господарі першими відкрили рахунок на 11-й хвилині зусиллями Владислава Калитвинцева, але вже через 10 хвилин Сергій Панасенко зрівняв рахунок.

Ще до завершення першого тайму харків'яни залишилися в меншості. Богдан Порох отримав пряму червону картку.

Тим не менш, гра в меншості не завадила "Металісту" взяти три очки в грі з "Олександрією". Перемогу харківському колективу принесли голи Максима Прядуна та Олександра Мізюка на 64-й і 72-й хвилинах відповідно.

"Олександрія" - "Металіст" - 1:3

Голи: Калитвинцев, 11 - Панасенко, 22, Прядун 64, Мізюк, 72

"Олександрія": Білик, Мірошниченко, Бабогло, Білошевський, Цуріков, Рибалка (Дришлюк, 72), Демченко, Калитвинцев, Волошин (Авагімян, 46), Третьяков (Кожушко, 31), Кобзар (Костишин, 46, Бондаренко, 78)

"Металіст": Рибка, Романюк, Мізюк, Порох, Каплієнко, Ралюченко, Підлепенець (Книш, 69), Панасенко (Шопін, 90+2), Танковський, Коркішко, Прядун (Рязанцев, 82)

Попередження: Костишин, Цуріков - Панасенко

Видалення: Порох, 35

Повний матч:

Після трьох зіграних турів в активі "Металіста" 7 набраних очок і друга позиція в турнірній таблиці. "Олександрія" з 6 балами йде на 6-й сходинці.

У наступному турі "Металіст" зіграє на виїзді проти "Колоса", а "Олександрія" поміряється силами з полтавською "Ворсклою".

Всі результати 3-го туру УПЛ

"Рух" - "Шахтар" - 0:1

"Зоря" - "Динамо" - 3:2

"Дніпро-1" - "Верес" - 2:0

"Металіст-1925" - "Ворскла" - 3:2

"Чорноморець" - "Інгулець" - 1:1

"Кривбас" - "Львів" - 0:0

"Минай" - "Колос" - 1:1

"Олександрія" - "Металіст" - 1:3

Нагадаємо, всі матчі чемпіонату України з футболу в умовах воєнного часу проходять без глядачів.

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