ПСЖ вперше з 2014 року не зіграє у фіналі Кубка Франції.

У понеділок, 31 січня, в рамках 1/8 фіналу Кубка Франції з футболу ПСЖ приймав "Ніццу" і сенсаційно програв.

В основний час команди не змогли забити голів, тому, згідно з регламентом, переможця визначали в серії післяматчевих пенальті. Більш майстерними в пробитті одинадцятиметрових виявилися футболісти "Ніцци", які допустили лише один промах. Парижани ж не забили два пенальті: Леандро Паредес і Хаві Сімонс не змогли забити.

ПСЖ - "Ніцца" - 0:0 (5:6 у серії пенальті)

ПСЖ: Доннарумма, Дагба (Сімонс, 80), Керер, Кімпембе, Мендеш (Бернат, 80), Данилу Перейра, Верратті, Еррера (Паредес, 46), Мессі, Ікарді (Мбаппе, 64), Дракслер.

"Ніцца": Булка, Лотомба (Аталь, 62), Тодібо, Данте, Амаві, Будауї (Браїмі, 75), Шнайдерлін, Тюрам (Леміна, 75), Клюйверт (Гессан, 90), Дольберг (Делор, 63), Гуірі.

Попередження: Данилу Перейра, Керер, Дагба - Гуірі, Будауї, Шнайдер, Тодібо, Аталь.

Огляд матчу:

Серія пенальті:

Додамо, що форвард ПСЖ Ліонель Мессі вперше грав за парижан під 10-м номером. В інших турнірах аргентинець виступає за ПСЖ у футболці з номером 30.

Варто відзначити, що парижани вперше з 2014 року не зіграють у фінальному матчі Кубка Франції.

Читайте такожУгода століття: Реал безкоштовно підпише найдорожчого футболіста планети - ЗМІНагадаємо, ПСЖ стартував у Кубку Франції з 1/32 фіналу, де підопічним Маурісіо Почеттіно вдалося крупно обіграти на виїзді "Феньї Ольнуа" (3:0), потім парижани так само впевнено розібралися з "Ванном" (4:0).

"Ніцца" ж почала з перемоги над "Шоле"(1:0), а наступну стадію вони пройшли автоматично через те, що "Ліон" і "Париж" не зуміли виявити переможця через заворушення вболівальників.

У чвертьфінал Кубка Франції вийшли "Ніцца", "Монако", "Марсель", "Ам'єн", "Нант", "Бастія", "Бержерак" і "Версаль".

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